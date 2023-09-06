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QazaqGaz, КТЖ и "Самрук-Энерго" выведут на IPO в 2025 году

Сегодня, 16:15
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Baigenews.kz Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
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Фото: Baigenews.kz

Компании QazaqGaz, "Қазақстан Темір Жолы", "Самрук-Энерго" выведут на Народное IPO в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Продолжится передача субъектов квазигоссектора в конкурентную среду либо их реорганизация. Так, до конца текущего года ожидается IPO/SPO до 5% компании "КЕГОК", в 2024 году — "Эйр Астана", в 2025 году — QazaqGaz, "Қазақстан Темір Жолы", "Самрук-Энерго", - сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По его словам, в Народном IPO заявки казахстанцев удовлетворяются в приоритетном порядке, как при IPO компании "КазМунайГаз".

Напомним, сегодня на заседании в Правительстве был рассмотрен проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Главы государства "Экономический курс Справедливого Казахстана".

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