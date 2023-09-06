Правительство Казахстана прогнозирует рост ВВП до 475 млрд долларов к 2028 году

На заседании Правительства Казахстана рассмотрен проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Главы государства "Экономический курс Справедливого Казахстана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, документ состоит из 100 мероприятий, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики,

"В сфере обрабатывающей промышленности на законодательном уровне будут закреплены обязательства крупных предприятий по поэтапной переработке сырья, концентрата и первичного металла внутри страны. При этом меры господдержки будут получать исключительно производители продукции средних и высоких переделов. В оборонной промышленности с учетом межзаводской кооперации будут организованы новые производства, в том числе артиллерийских боеприпасов различного калибра, стрелкового оружия и беспилотных летательных аппаратов", - сообщил министр.

Куантыров добавил, что в сфере туризма до конца текущего года планируется определить не менее 15 крупных проектов и утвердить специальную дорожную карту с закреплением персональной ответственности акимов.

"В части дальнейшего развития предпринимательства будет разработана Комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса за счет объединения двух программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". Она будет сфокусирована на поддержке конкурентоспособных и имеющих потенциал к росту МСП", - отметил он.

По его словам, для обеспечения равенства в получении образования будет предоставлен бесплатный доступ к цифровым образовательным ресурсам.

"Вместе с тем предусматривается внедрение Единой добровольной накопительной системы "Келешек", которая охватит детей с пяти лет. В целом реализация вышеуказанных и ряда других мер позволит увеличить темпы роста и объем экономики в два раза к 2029 году. Ожидается, что к 2028 году ВВП республики вырастет до $475 млрд", - проинформировал Куантыров.

Как отметил премьер-министр, эффективность реализации указанных мер будет обеспечена за счет более ответственной и оперативной работы министров и акимов, а также Правительства, которое в целом будет ответственно за реализацию экономической политики.