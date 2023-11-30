Qazaq Air возобновит рейсы из Астаны в Жезказган

С 1 января 2024 года Qazaq Air возобновит регулярные авиарейсы из Астаны в Жезказган, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Рейсы будут выполнять ежедневно на современных авиалайнерах канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400. Стоимость билетов в одну сторону начинаются от 18 тысяч тенге, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Расписание рейсов: IQ 389 Астана 09:55 — Жезказган 11:00 IQ 390 Жезказган 11:35 — Астана 12:45.

"Улытауский регион притягивает внимание туристов своими сакральными местами и историческими памятниками разных эпох становления казахской государственности. На сегодняшний день в области насчитывается порядка 500 памятников истории и культуры. Запуск ежедневных рейсов из столицы в историческое место повысит интерес к историко-культурным наследиям нашего народа, привлечёт новый поток туристов", — считает коммерческий директор авиакомпании Сулейман Мирзаев.

Ранее комитет гражданской авиации министерства транспорта РК сообщил, что Qazaq Air возобновит полёты в Новосибирск. Авиакомпания будет выполнять до пяти рейсов в неделю по маршруту Астана–Новосибирск и до двух рейсов в неделю по направлению Усть-Каменогорск – Новосибирск.