Возобновятся рейсы из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск
Сегодня, 08:54
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Сегодня, 08:54Сегодня, 08:54
175Фото: flyqazaq.com
Qazaq Air возобновит полёты в Новосибирск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.
Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев встретился в Москве со своим коллегой Виталием Савельевым. Они обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области воздушного сообщения и договорились о возобновлении регулярных пассажирских рейсов в Новосибирск.
С декабря этого года авиакомпанией Qazaq Air будет выполнять до пяти рейсов в неделю по маршруту Астана–Новосибирск и до двух рейсов в неделю по направлению Усть-Каменогорск – Новосибирск.
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