Возобновятся рейсы из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск

Qazaq Air возобновит полёты в Новосибирск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.

Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев встретился в Москве со своим коллегой Виталием Савельевым. Они обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области воздушного сообщения и договорились о возобновлении регулярных пассажирских рейсов в Новосибирск.

С декабря этого года авиакомпанией Qazaq Air будет выполнять до пяти рейсов в неделю по маршруту Астана–Новосибирск и до двух рейсов в неделю по направлению Усть-Каменогорск – Новосибирск.