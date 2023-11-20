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Возобновятся рейсы из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск

Сегодня, 08:54
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flyqazaq.com Сегодня, 08:54
Сегодня, 08:54
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Фото: flyqazaq.com

Qazaq Air возобновит полёты в Новосибирск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.

Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев встретился в Москве со своим коллегой Виталием Савельевым. Они обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области воздушного сообщения и договорились о возобновлении регулярных пассажирских рейсов в Новосибирск.

С декабря этого года авиакомпанией Qazaq Air будет выполнять до пяти рейсов в неделю по маршруту Астана–Новосибирск и до двух рейсов в неделю по направлению Усть-Каменогорск – Новосибирск.

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