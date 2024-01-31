Пытавшегося продать собственную почку мужчину задержали в Кокшетау

Казахстанец с игровой зависимостью накопил долгов и решил рассчитаться с ними, продав собственную почку. При заключении сделки его задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Орган казахстанец оценил в 18 тысяч долларов. Продать почку он пытался через Интернет.

Необычное объявление в соцсети заметили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области и вышли на связь с донором.

"В течение нескольких недель полицейскими проводились специальные оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых заключена сделка о проведении трансплантации и произведении оплаты. В Кокшетау сотрудниками УБОП при передаче денег подозреваемый задержан. В рамках первоначальных следственных действий установлено, что мужчина является уроженцем Актобе, но проживает в столице. Фигурант поясняет, что на отчаянный шаг решился из-за множества долгов, которые накопились из-за игровой зависимости", - сообщили в полиции.

По факту проводится досудебное расследование.