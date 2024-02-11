Пытаетесь заставить игроков умирать: Касаткина высказалась перед матчем с Рыбакиной

14-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о расписании турниров WTA, отметив, что оно несёт угрозу здоровью игроков из-за плотного графика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

"Это ужасно. У меня вопрос, не знаю к кому, WTA или турнирам: вы, ребята, пытаетесь заставить игроков умирать или часто получать травмы?" — сказала спортсменка на пресс-конференции после выхода в финал турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что Дарье Касаткиной в воскресенье, 11 февраля, предстоит сыграть в финале турнира в Абу-Даби с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной, а уже в понедельник, 12 февраля, у неё поставлен матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), где она должна встретиться с 46-й ракеткой мира из России Анастасией Павлюченковой.

Прямая трансляция финального матча Рыбакина — Касаткина начнётся в 17:00 по времени Астаны.

Напомним, Елена Рыбакина дошла до финала, победив американку Даниэль Коллинз, испанку Кристину Бучу и россиянку Людмилу Самсонову.