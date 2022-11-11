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  • Пяти миллионов тенге лишился шымкентец, желающий получить квартиру по госпрограмме
otyrar.kz Сегодня, 04:06
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Фото: otyrar.kz

Пяти миллионов тенге лишился шымкентец, желающий получить квартиру по госпрограмме

24-летний житель Шымкента занимался мошенничеством, обещая квартиры по госпрограмме, а на вырученные деньги закрывал свои долги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Очередной случай мошенничества произошел в Шымкенте. Несмотря на широкое освещение участившихся случаев мошенничества, доверчивые граждане продолжают попадать в ловушки аферистов. Особенно внушительные финансовые потери несут желающие приобрести крышу над головой.

30 октября в ДП Шымкента обратился местный житель, который рассказал, что заплатил своему знакомому пять миллионов тенге в обмен на квартиру по государственной программе. Но сделка не свершилась, деньги отданы, а квартиру мужчина так и не дождался.

Подозреваемого стражи порядка нашли в течение суток на территории города. Им оказался безработный 24-летний парень. Свою вину он признал. Оказался, что мужчина пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгами. Теперь кроме долгов, ему светит реальный срок по статье "Мошенничество".

В настоящее время выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Ведется расследование. Наказание определит суд.

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#Шымкент #госпрограмма #мошенничество
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:06
482
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