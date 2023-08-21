Пять убийств раскрыли по горячим следам казахстанские полицейские

Больше половины преступлений, совершенных за неделю, были раскрыты в течение суток. Об этом на брифинге сообщила представитель министерства внутренних дел РК Шугыла Нурлыбек, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"За неделю совершено 2879 преступлений, 1779 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто "по горячим следам" пять убийств, пять умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 29 грабежей, один разбой и 398 краж чужого имущества", - сказала она.

В целом, в министерстве отметили положительную динамику в стране, сообщив о снижении количестве убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей, случаев скотокрадства и причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений.

По информации ведомства, с начала года в результате совместных усилий правоохранительных и специальных органов изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 килограмма героина и 652 килограмма синтетических наркотиков. Ликвидировано 52 нарколаборатории, изъято 85 тонн прекурсоров.

Кроме того, расследуется 37 уголовных дел по деятельности организованных преступных групп. Выявлено 111 преступлений, связанных с торговлей людьми.