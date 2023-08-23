Пять секс-притонов ликвидировали в Павлодаре и Экибастузе

Пять секс-притонов ликвидировали в ходе спецоперации в Павлодаре и Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Одновременно на территории Павлодара и Экибастуза ликвидированы пять притонов, законспирированные под функционирующие салоны боди-массажа, где предположительно занимались проституцией и сводничеством.

"В органы полиции доставлено более 30 лиц, в том числе администраторы, массажистки и клиенты данных заведений. В ходе обыска изъяты 10 млн тенге и 1,6 тыс долларов США, два охотничьих ружья, два газовых пистолета, кастет, наборы белья для ролевых игр, маски, плетки, наручники, кляпы, рекламная продукция, прайс-листы, визитки и подарочные сертификаты", – сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

Полицейскими установлены владельцы и организаторы вышеуказанных массажных салонов, позиционирующие себя в качестве бизнесменов.

В настоящее время по четырем фактам проводится досудебное расследование по статье 309 УК Республики Казахстан.