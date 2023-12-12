Пять человек спасли из горящего частного дома в Алматы

Семью из пяти человек спасли из горящего дома пожарные Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.

По информации ДЧС, пожар в частном доме по улице Садуакасулы произошёл рано утром.

"По прибытию на место происшествия, руководитель тушения пожара дал команду на проведение разведки на наличие людей в доме, а также на проведение боевого развертывания с подачей стволов на тушение пожара.

В результате были обнаружены люди, которые находились в шоковом состоянии. Благодаря четким и слаженным действиям дежурной смены не допущена гибель и травмирование семьи: мужчины, женщины, парня и двоих девушек", - сообщили в ведомстве.