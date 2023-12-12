Пять человек спасли из горящего частного дома в Алматы
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Семью из пяти человек спасли из горящего дома пожарные Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.
По информации ДЧС, пожар в частном доме по улице Садуакасулы произошёл рано утром.
"По прибытию на место происшествия, руководитель тушения пожара дал команду на проведение разведки на наличие людей в доме, а также на проведение боевого развертывания с подачей стволов на тушение пожара.
В результате были обнаружены люди, которые находились в шоковом состоянии. Благодаря четким и слаженным действиям дежурной смены не допущена гибель и травмирование семьи: мужчины, женщины, парня и двоих девушек", - сообщили в ведомстве.
Пожар локализован в 03:24, полностью ликвидирован в 3:40.
Также благодаря оперативным действиям не было допущено распространение огня на комнаты жилого дома и удалось минимизировать материальный ущерб от пролива воды при тушении.