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Пять бесплатных реабилитационных центров открылись в регионах Казахстана
При поддержке фонда "Қазақстан халқына" в трёх регионах Казахстана открылись пять реабилитационных центров, передаёт BaigeNews.kz.
По данным фонда, в Атырау открыт центр раннего вмешательства, в Талдыкоргане и Усть-Каменогорске — центры раннего вмешательства и центры для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Ранее три аналогичных центра были созданы в Шымкенте и Павлодаре. Всего на сегодня фондом открыто восемь реабилитационных центров. Центры будут функционировать в составе действующих государственных учреждений.
Центры раннего вмешательства работают в трёх направлениях: медицинское, социальное и педагогическое. В каждом центре ежегодно 600 детей с нейро-ортопедическими нарушениями и рисками их возникновения в возрасте от трёх месяцев до трёх лет получат комплексную реабилитационную помощь.
Модель работы центра предполагает составление для каждого ребёнка индивидуального плана реабилитации, в реализации которого принимает участие многопрофильная команда специалистов: врачи-неврологи, врачи-реабилитологи и педиатры, инструкторы ЛФК, эрготерапевты, логопеды. Оснащены зал механотерапии и ЛФК, сенсорная комната, иммерсионная ванна, шунгитовая и соляная комнаты, а также установлено диагностическое оборудование для исследования слуха и головного мозга, позволяющее на ранних этапах развития выявить нарушения и разработать реабилитационный маршрут.
"У детей раннего возраста диагноз ещё может быть не установлен, но задержки в развитии уже обнаруживаются и крайне важно сделать первые шаги для предотвращения ухудшения здоровья как можно раньше. Благодаря удивительной податливости мозга и нервной системы в раннем возрасте при помощи специальной реабилитации возможно избежать тяжёлой инвалидности в будущем, либо значительно снизить её вероятность. Поэтому центры раннего вмешательства созданы для обеспечения ранней помощи в шаговой доступности", – рассказала директор корпоративного фонда "Қамқорлық қоры" Арайлым Еркинова.
В центрах для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями в одном месте собраны разные специалисты и с каждым ребёнком работают по индивидуальной программе. К слову, за создание концепции модели центров принимали участие эксперты, рекомендованные министерством труда и социальной защиты населения РК, взята практика работы трёх ведущих американских аутизм-центров.
В каждом центре ежегодно будет оказываться помощь 125 детям. Программа развития ребенка включает АВА-терапию, занятия с дефектологом, логопедом, психологом, трудотерапевтом, инструктором ЛФК, а также предусмотрена эрготерапия, адаптивная и лечебная физкультура, трудотерапия, арттерапия, робототерапия и роботехника, гончарное дело, работа с родителями, занятия по сенсорной интеграции, социально-бытовой ориентировке.
Всего запланировали открытие 13 центров раннего вмешательства и восьми центров для детей с аутизмом.
"При этом для охвата комплексной реабилитационной помощи мы запустили проект "Оңалту орталықтары" и планируем создать шесть реабилитационных центров в шести регионах. Ещё один проект по оснащению реализуем с реабилитационным центром "Акжол-М" в Алматинской области, который сможет принимать детей от 1,5 лет до 18 лет", – поделилась заместитель председателя правления общественного фонда "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева.
Для работы с детьми инициаторами проектов по открытию центров раннего вмешательства и центров для детей с аутизмом фондом "Қамқорлық қоры" обучены и подготовлены специалисты по отдельно разработанной программе, включающей курсы, тренинги, выездные семинары как отечественных, так и зарубежных экспертов в области реабилитации. Фондами "Қазақстан халқына" и фондом развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" профинансировано материально-техническое оснащение центров.
Министерство труда и социальной защиты населения осуществляет координацию работы региональных управлений занятости и социальных программ в вопросах реализации проекта. Акиматы ведут работу по подбору инфраструктуры, финансирования ремонта центров, подбору кадров для работы в центрах.
Фото: qazaqstanhalqyna.kz
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