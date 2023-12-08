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Пьяный мужчина напал на шестиклассницу в Семее

Сегодня, 10:43
АВТОР
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Polisia.kz Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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Фото: Polisia.kz

В Семее вовремя подоспевший на место участковый инспектор спас ребёнка от пьяного мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что инцидент произошёл в Семее 7 декабря. Девочка проходила мимо одного из домов и столкнулась с неизвестным мужчиной, который схватил её. Шестиклассница начала кричать.

На её крики подоспел участковый инспектор. Подбежав, он отвёл ребенка за свою спину, а потом схватил этого мужчину.

Нападавшего на ребёнка мужчину участковый доставил в пункт полиции. Мужчина задержан. Согласно проведённому медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса РК.

Сообщается также, что девочка не пострадала. Её передали родителям.

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