Пьяный мужчина напал на шестиклассницу в Семее
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В Семее вовремя подоспевший на место участковый инспектор спас ребёнка от пьяного мужчины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что инцидент произошёл в Семее 7 декабря. Девочка проходила мимо одного из домов и столкнулась с неизвестным мужчиной, который схватил её. Шестиклассница начала кричать.
На её крики подоспел участковый инспектор. Подбежав, он отвёл ребенка за свою спину, а потом схватил этого мужчину.
Нападавшего на ребёнка мужчину участковый доставил в пункт полиции. Мужчина задержан. Согласно проведённому медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса РК.
Сообщается также, что девочка не пострадала. Её передали родителям.
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