Пьяный мужчина изуродовал машину жительницы Петропавловска

В Петропавловске задержали правонарушителя, повредившего машину местной жительницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Патрулируя город вечером, полицейские заметили на улице Гашека подозрительного мужчину, бившего по припаркованной машине марки JAC. У автомобиля были разбиты зеркала заднего вида и сломаны ручки дверей.

При виде людей в форме мужчина попытался скрыться, но не смог.

Стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу и позвонили хозяйке машины, которую определили по госномеру.

Медосвидетельствование показало, что правонарушитель, ранее судимый 28-летний житель города, находился в алкогольном опьянении. Он привлечён к ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Позднее административный суд Петропавловска оштрафовал его на 20 МРП за умышленное повреждение чужого имущества.

Ни сотрудникам местной полицейской службы, ни судье мотив своего поступка мужчина так и не объяснил.