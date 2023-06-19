Пьяный мужчина изрезал жену в Костанае

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Поножовщину устроил во дворе дома житель Костаная.

В Костанае с помощью камер видеонаблюдения задержали мужчину, который нанёс множественные ранения своей супруге во дворе дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

16 июня на пульт “102” поступило сообщение о том, что во дворе одного из районов Костаная 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс своей супруге множественные ножевые ранения. Инцидент произошел на фоне ссоры между супругами.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что мужчина скрылся в неустановленном направлении, на автомобиле. Марку и номер машины увидели очевидцы происшествия и сообщили полицейским. Незамедлительно были ориентированы наряды полиции, с решением о введении на территории областного центра плана “Перехват”. В ходе просмотра камер видеонаблюдения инспектор ЦОУ Тойгуль Жанатова заметила авто на одной из улиц. Благодаря слаженным действиям полицейских, подозреваемый был задержан. При нем находился нож, с пятнами бурового цвета", - говорится в сообщении.

В настоящее время 41-летняя женщина госпитализирована в городскую больницу.

В ДП Костанайской области сообщают, что по данному начато досудебное расследование по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.