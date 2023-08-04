Пьяный директор лагеря: Прокуроры проверили, как отдыхают дети в Алматинской области
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В Алматинской области 8 из 22 детских лагерей осуществляли свою деятельность без разрешения уполномоченных органов и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры.
Практически в каждом втором детском заведении выявлены несоответствия требованиям безопасности игровых и спортивных площадок. Спальным корпусам требуется капитальный ремонт.
При этом в комнатах, предназначенных для четырёх детей, фактически размещались по восемь и более человек.
В лагере "Байтерек" в городе Конаев вопреки условиям договора о государственных закупках детям должным образом не организован досуг и обучение. Не обеспечивалась безопасность детей во время их купания на водохранилище Капшагай.
Более того, директор этого же лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности по статье 440 КоАП РК).
По итогам проверок, в связи с неисполнением администрациями детских лагерей обязанностей по воспитанию несовершеннолетних начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 уголовного кодекса.
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