Пьяный дебош устроил астанчанин на рабочем месте
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мужчину, устроившего скандал на рабочем месте в нетрезвом состоянии, задержала полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Прибывшие по вызову полицейские района Алматы установили, что к скандалу причастен 30-летний мужчина, который ранее работал в офисе, и является близким родственником владельцев. Находясь в состоянии опьянения, мужчина умышленно повредил ноутбук и устроил драку с работниками", - говорится в сообщении.
За умышленное повреждение чужого имущества в отношении мужчины составлен административный материал и направлен в специализированный межрайонный административный суд.
Скандалиста арестовали на 10 суток, согласно части 1 статьи 147-1 КоАП РК. Сотрудниками полиции правонарушитель водворен в спецприемник ДП города Астаны.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам
- Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области
- Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции
- Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым