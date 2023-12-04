Пьяный дебош устроил астанчанин на рабочем месте

Мужчину, устроившего скандал на рабочем месте в нетрезвом состоянии, задержала полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Прибывшие по вызову полицейские района Алматы установили, что к скандалу причастен 30-летний мужчина, который ранее работал в офисе, и является близким родственником владельцев. Находясь в состоянии опьянения, мужчина умышленно повредил ноутбук и устроил драку с работниками", - говорится в сообщении.

За умышленное повреждение чужого имущества в отношении мужчины составлен административный материал и направлен в специализированный межрайонный административный суд.

Скандалиста арестовали на 10 суток, согласно части 1 статьи 147-1 КоАП РК. Сотрудниками полиции правонарушитель водворен в спецприемник ДП города Астаны.