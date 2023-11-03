Пьяный аким совершил ДТП: чиновника уволили в ВКО

Сельского акима, который на служебном автомобиле въехал в чужую машину, уволили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Как сообщили в департаменте Агентства РК по делам госслужбы по ВКО, 31 октября Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима. В результате госслужащего уволили с занимаемой должности.

Напомним, аким одного из сельских округов района Алтай за рулём служебного автомобиля совершил дорожно-транспортное происшествие, въехав в припаркованный во дворе чужой ВАЗ.