Пьяный аким совершил ДТП: чиновника уволили в ВКО
Вчера, 10:33
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Вчера, 10:33Вчера, 10:33
423Фото: baigenews.kz
Сельского акима, который на служебном автомобиле въехал в чужую машину, уволили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Как сообщили в департаменте Агентства РК по делам госслужбы по ВКО, 31 октября Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении акима. В результате госслужащего уволили с занимаемой должности.
Напомним, аким одного из сельских округов района Алтай за рулём служебного автомобиля совершил дорожно-транспортное происшествие, въехав в припаркованный во дворе чужой ВАЗ.
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