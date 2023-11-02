Аким района в ВКО в нетрезвом состоянии совершил ДТП на служебном авто

Аким одного из сельских округов района Алтай за рулем служебного автомобиля Chevrolet Niva въехал в припаркованный во дворе ВАЗ 21099, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Суд назначил нарушителю 20 суток административного ареста и лишение права управления авто на семь лет.