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Аким района в ВКО в нетрезвом состоянии совершил ДТП на служебном авто

Вчера, 14:42
АВТОР
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Baigenews.kz Вчера, 14:42
Вчера, 14:42
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Фото: Baigenews.kz

Аким одного из сельских округов района Алтай за рулем служебного автомобиля Chevrolet Niva въехал в припаркованный во дворе ВАЗ 21099, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Суд назначил нарушителю 20 суток административного ареста и лишение права управления авто на семь лет.

"Нарушитель вину в совершении правонарушения признал и дал показания, что в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в материалах суда района Алтай. Медицинское освидетельствование, к слову, выявило у водителя опьянение легкой степени", - пишет издание.

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