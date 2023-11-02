Аким района в ВКО в нетрезвом состоянии совершил ДТП на служебном авто
Вчера, 14:42
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Вчера, 14:42Вчера, 14:42
351Фото: Baigenews.kz
Аким одного из сельских округов района Алтай за рулем служебного автомобиля Chevrolet Niva въехал в припаркованный во дворе ВАЗ 21099, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Суд назначил нарушителю 20 суток административного ареста и лишение права управления авто на семь лет.
"Нарушитель вину в совершении правонарушения признал и дал показания, что в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в материалах суда района Алтай. Медицинское освидетельствование, к слову, выявило у водителя опьянение легкой степени", - пишет издание.