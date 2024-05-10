Пьяных россиянок сняли с рейса Алматы-Дубай

Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Алматы по акту сняли двух пассажирок с рейса сообщением "Алматы-Дубай", передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе проверки установлены 24-х и 25-летняя гражданки Российской Федерации, которые во время посадки находились в состоянии алкогольного опьянения, тем самым нарушили общественный порядок. Согласно заключению медицинского освидетельствования у задержанных выявлено алкогольное опьянение средней степени", - сообщили в департаменте полиции на транспорте.

Правонарушительницы привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и оштрафованы на 5 МРП каждая.

С начала года транспортными полицейскими за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 30 871 гражданин, в том числе за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде – 2 339.