Пьяные девушки на Daewoo Matiz пытались уйти от полицейской погони в Уральске

Фото: polisia.kz

Двух пьяных подруг, пытающихся уйти от погони полицейских, задержали в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в департаменте полиции, подруги катались по улицам города. Заметив, что за ними едет патрульная машина, водитель попыталась поменяться местами с пассажиркой – хозяйкой авто.

"Автомашина Daewoo Matiz была остановлена сотрудниками полиции возле одного из ресторанов города. Полицейские зафиксировали, как водитель поменялась местами с пассажиркой. При выяснении обстоятельств установили, что 30-летняя гражданка К., управлявшая автомобилем, ранее была лишена водительских прав за езду в нетрезвом виде. Она привлечена к уголовной ответственности по статье 346 УК РК — "Управление транспортного средства лицом, лишённым водительских прав, и находящимся в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

В отношении владелицы авто составлен протокол по статье 608 КоАП РК — "Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения".