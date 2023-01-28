Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте

Фото: zavodfoto.livejournal.com

55-летнего пассажира сняли с рейса за неподчинение правилам безопасности на борту самолёта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В линейный отдел полиции в аэропорту Астаны от представителей авиакомпании Qazaq Air поступило сообщение о принятии мер в отношении пассажира авиарейса сообщением Астана-Шымкент. Правонарушитель по акту передан транспортным полицейским.

"В ходе проверки сотрудники ЛОП установили 55-летнего жителя города Шымкент, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся правилам безопасности на борту самолета. Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него было алкогольное опьянение "легкой степени". В отношении мужчины полицейские составили два административных материала по статье 440 часть 1 КоАП РК (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), по статье 566 часть 1 КоАП РК (нарушение правил поведения на воздушном судне)", — рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что нарушителю выписали штраф в размере 8 МРП (27 600 тенге).