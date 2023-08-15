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Пьяного хулигана задержали в аэропорту Туркестана

Сегодня, 01:19
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polisia.kz Сегодня, 01:19
Сегодня, 01:19
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Фото: polisia.kz

Пассажира рейса авиакомпании Fly Arystan задержали в аэропорту Туркестана за нарушение общественного порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

12 августа в линейное отделение транспортной полиции в аэропорту Туркестана от представителей Fly Arystan поступило сообщение о принятии мер в отношении пассажира рейса сообщением Туркестан-Астана.

38-летний житель Туркестана в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью. Кроме того, он употребил табачное изделие в неустановленном месте. В отношении правонарушителя составлены сразу три административных протокола по статьям КоАП РК "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Нарушение запрета курения в отдельных общественных местах" и "Мелкое хулиганство". По первым двум протоколам на нарушителя наложен штраф. Что касается третьего, то административный материал направлен в суд Туркестана для принятия процессуального решения.

С начала текущего года к административной ответственности привлечено 30 908 правонарушителей, в том числе за мелкое хулиганство – 462, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде – 3 202, за нарушение запрета курения – 919 граждан. А также были подвергнуты административному аресту 265 человек.

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