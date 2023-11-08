  • 8 Ноября, 11:34
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Пьяная автомобилистка повредила три авто и скрылась с места ДТП в Усть-Каменогорске

Сегодня, 08:40
АВТОР
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pressa40.ru Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:40
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Фото: pressa40.ru

В Усть-Каменогорске прошёл суд над автомобилисткой, которая совершила дорожно-транспортное происшествие, повредила три чужих автомобиля и уехала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В Специализированном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска рассмотрели одно правонарушение.

По данным суда, жительница областного центра управляла авто в состоянии алкогольного опьянения. На скорости она столкнулась с тремя припаркованными автомобилями и покинула место происшествия.

В суде автомобилистка заявила, что в момент ДТП была трезвой, а выпила алкоголь после.

Суд назначил нарушительнице 20 суток административного ареста с лишением права управления авто сроком на семь лет.

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