Пьяная автомобилистка повредила три авто и скрылась с места ДТП в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске прошёл суд над автомобилисткой, которая совершила дорожно-транспортное происшествие, повредила три чужих автомобиля и уехала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В Специализированном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска рассмотрели одно правонарушение.

По данным суда, жительница областного центра управляла авто в состоянии алкогольного опьянения. На скорости она столкнулась с тремя припаркованными автомобилями и покинула место происшествия.

В суде автомобилистка заявила, что в момент ДТП была трезвой, а выпила алкоголь после.

Суд назначил нарушительнице 20 суток административного ареста с лишением права управления авто сроком на семь лет.