Пьяная автомобилистка повредила три авто и скрылась с места ДТП в Усть-Каменогорске
Сегодня, 08:40
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Сегодня, 08:40Сегодня, 08:40
332Фото: pressa40.ru
В Усть-Каменогорске прошёл суд над автомобилисткой, которая совершила дорожно-транспортное происшествие, повредила три чужих автомобиля и уехала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
В Специализированном суде по административным правонарушениям Усть-Каменогорска рассмотрели одно правонарушение.
По данным суда, жительница областного центра управляла авто в состоянии алкогольного опьянения. На скорости она столкнулась с тремя припаркованными автомобилями и покинула место происшествия.
В суде автомобилистка заявила, что в момент ДТП была трезвой, а выпила алкоголь после.
Суд назначил нарушительнице 20 суток административного ареста с лишением права управления авто сроком на семь лет.
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