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Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию уже в 2025 году
Первые тигры могут появиться в Казахстане уже в 2025 году. Вернуть тигров, по мнению президента России, в Центральную Азию Казахстан может с помощью российкого опыта. Об этом глава РФ рассказал в видеообращении к участникам Международного форума по сохранению тигра, который проходит сейчас во Владивостоке, передаёт BaigeNews.kz.
"Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнёров, которые занялись возвращением тигра в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность коллег, что первые тигры могут там появиться уже в 2025 году. Эта инициатива крайне важна. Тигру для жизни нужны значительные территории. По мнению экспертов, защита и расширение мест его обитания – одна из главных задач, и она выходит далеко за рамки заботы о тигре. Речь идёт о целых экосистемах, которые являются домом и для животных, и для человека. Сейчас под особой, заповедной охраной находится всего лишь пятая часть мирового ареала тигра. И очень хотелось бы, чтобы все подвиды тигриной семьи имели такие условия, как наш амурский красавец", - сказал Владимир Путин.
Ранее срок появления первых тигров в Казахстане озвучили в Минэкологии. В ведомстве также наиболее вероятным называли 2025 год.
Напомним, по данным исследователей, в начале ХХ века на земле обитало около 100 тысяч тигров, относившиеся к девяти подвидам. К началу XXI века осталось всего порядка 3,5 тысячи. Последние представители туранских тигров исчезли в 1970-х годах.
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