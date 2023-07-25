Путин запретил россиянам менять пол

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России полностью запрещаются медицинские вмешательства, направленные на смену пола. Документ опубликован на портале правовых актов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РБК.



При этом к смене пола не будут относиться вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний. Они будут допустимы, если решение приняла врачебная комиссия одного из подведомственных Минздраву учреждений, она же даст заключение о соответствии половых признаков определенному полу. Это необходимо для внесения изменений в записи актов гражданского состояния.



Поправки о запрете смены пола прошли основное чтение в Госдуме



Закон также предполагает, что государственная регистрация смены пола без операции теперь запрещена. В случае смены пола одним из супругов расторгается их брак, совершившим трансгендерный переход людям нельзя будет усыновлять детей и становиться опекунами, такие положения появились в документе ко второму чтению.



После вступления в силу законопроекта (24 июля) аннулируются все выданные после операции справки о смене пола, если эти люди еще не успели поменять паспорт.