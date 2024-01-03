Путь вперёд легче, когда цели осмысленны и ясны - профсоюзы об интервью Токаева

Мир переживает эпоху перемен. Геополитические кризисы, повлёкшие за собой экономические спады, встряски на финансовых рынках, влияют на жизни стран и целых континентов. Эта непростая среда вносит коррективы в отношения между странами. Но перемены – это не только негатив, они ещё и возможность для развития новых форматов взаимоотношений между государствами, совместного поиска компромиссов и путей для созидания. Интервью Касым-Жомарта Токаева в газете "Егемен Қазақстан" прокомментировали в Федерации профсоюзов РК.

"Внешний облик" Казахстана – не демонстрация, это отражение внутренних созидательных перемен и реформ. В последние несколько лет колоссальные реформы, заявленные и реализуемые под руководством главы государства, приносят плоды во всех сферах жизнедеятельности страны и её народа.

"Уверенная позиция Казахстана на мировой арене во многом послужила основанием для развития международного сотрудничества и в профсоюзном движении. В ноябре 2022 года было восстановлено членство Федерации профсоюзов РК в Международной конфедерации профсоюзов, в этом году Казахстан председательствует в Совете профсоюзов стран Центральной Азии, кроме того, позиция Генерального секретаря в новом интеграционном объединении – Организации профсоюзов тюркских государств также доверена руководству Федерации профсоюзов РК. Кроме того, в конце прошлого года впервые за всю историю профсоюзного движения Казахстана председатель Федерации профсоюзов РК был избран вице-президентом Всеевропейского исполнительного совета Международной конфедерации профсоюзов, объединяющей более 160 государств мира", - сказал глава Федерации Сатыбалды Даулеталин.

Он отметил, что, говоря о внутриполитической стабильности в Казахстане, нам всем нужно помнить об уроках Қантара, когда накопившиеся в обществе проблемы вылились в крупномасштабные беспорядки.

"Только благодаря воле президента страны и поддержке его решений со стороны большинства сограждан удалось избежать самых критических ситуаций в вопросе сохранения стабильности и государства в целом. События Қантара, только ускорили проведение больших перемен во внутриполитической жизни страны. Поправки в Конституцию, принятые на всенародном референдуме – пример реализации принципа "слышащего государства", - обобщил Даулеталин.

Изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, проводимые по инициативе главы государства, должны благоприятно повлиять на привлечение необходимых для экономики инвестиций. Экономические реформы позволят обеспечить модернизацию производственных мощностей, от которых зависит производительность труда работающих сограждан.

"Очевидно, что сегодня власть старается быть гибкой, быстро реагирующей на происходящие в обществе процессы и тем самым уже не противопоставлять себя гражданскому обществу, а быть с ним в гармоничных отношениях. Мы становимся свидетелями как меняются приоритеты в пользу принципа "государство для человека", - отметил спикер.

Практически в каждом Послании народу Казахстана глава государства ставит цели, созвучные запросам трудящихся и их представителей – профсоюзов.

"Президент, обозначив задачи кардинального изменения направления и качества развития казахстанской экономики в современных условиях, поручил правительству продолжать динамику повышения минимальной заработной платы. Как подчеркнул Токаев, базовая цель экономической политики остаётся неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан. И уже в начале этого года минимальная заработная плата возросла с 70 до 85 тысяч тенге. Это напрямую касается 1,8 миллиона работающих казахстанцев. Федерация профсоюзов РК, как самая массовая общественная организация страны, ранее неоднократно вносила на рассмотрение государственных органов управления и вопрос о необходимости разработки методики определения минимальной заработной платы и её последовательного повышения. Из уст главы государства мы услышали поддержку и этой профсоюзной инициативы. Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что государство внедряет новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать её размер", - сказал Даулеталин.

По мнению представителей Федерации профсоюзов, последовательный рост заработной платы станет источником стабильного потребительского спроса, серьёзным драйвером экономического роста и диверсификации отечественной экономики, повлияет на улучшение благосостояния Человека труда.

Профсоюзы понимают, что реализация новой экономической политики, объявленной президентом Казахстана, должна стать ответом на многие современные вызовы рынка труда. В свою очередь, динамичное развитие экономики позитивно повлияет на создание достойных условий жизни и труда казахстанцев.

"Справедливость, инклюзивность, прагматичность, обозначенные главой государства принципами нового экономического курса страны, созвучны с приоритетами профсоюзного сообщества. Являясь защитником интересов трудящихся, Федерация профсоюзов РК всецело поддержала инициативы президента по решению проблем в сфере производственного травматизма с принятием Концепции безопасного труда до 2030 года. Сформировавшаяся за прошедшие годы так называемая компенсационная модель управления охраной труда основывалась на реакции уже свершившихся несчастных случаев, по итогам проведенного расследования. Однако сейчас потенциал этой системы практически исчерпан, в условиях вызовов цифровой экономики она не работает. Нам необходимо сформировать такую модель, которая будет быстро реагировать и действовать в меняющихся условиях. С этой точки зрения, принятая Концепция безопасности труда отвечает риск-ориентированному подходу", - отметил председатель Федерации профсоюзов РК.

Профсоюзное сообщество радует, что постепенно решаются вопросы социальной поддержки работников, занятых во вредных и опасных условиях труда.

"Озвученные главой государства меры по введению специальной социальной выплаты с 55 лет до достижения пенсионного возраста для данной категории работников и принятый в конце прошлого года соответствующий закон – это только первый позитивный шаг, направленный на решение этого вопроса. Сегодняшнее обращение Касым-Жомарта Кемелевича к обществу пронизано мыслью о том, что государству и обществу необходимо действовать сообща. Члены профсоюзов готовы, объединившись с соотечественниками, строить благополучное общество и справедливое государство, и в этом процессе ответственность на себя должна взять не только власть, но и все граждане страны. От ответственности каждого из нас зависит достижение главной цели – жить и работать, расти и развиваться в Справедливом Казахстане", - сказал Сатыбалды Даулеталин.

Цели, поставленные главой государства, ясны и понятны каждому члену профсоюзов, они нашли отклик и приняты к реализации, отметили в организации.