Пусть он наполнит миром и добром: премьер-министр поздравил казахстанцев с Наурызом
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Премьер-министр страны Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
"Этим светлым праздником весны и благоденствия мы отмечаем начало нового жизненного цикла. Время пробуждения природы как символ возрождения и обновления наполняет нас вдохновением и гармонией. Возрождая древние традиции, в дни праздника казахстанцы проявляют внимание ближним, оказывая заботу и поддержку", — отметил премьер.
Он подчеркнул, что сегодня наша страна находится на новом этапе своего развития.
"В её новейшей истории Наурыз мейрамы придается особое значение. Глубокая философия праздника, олицетворяющего щедрость, благополучие и процветание, становится духовной составляющей для многонационального народа Казахстана. Наурыз мейрамы – праздник солнца и тепла, веры и любви – сегодня служит символом укрепления национальной идентичности, единства и консолидации нашего общества! Пусть он наполнит миром, добром и теплом семейного очага каждый дом! С яркими лучами весеннего солнца пусть в ваших сердцах сияет свет любви и надежды! Желаю благополучия и процветания!", — говорится в тексте поздравления.
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