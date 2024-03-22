Пусть он наполнит миром и добром: премьер-министр поздравил казахстанцев с Наурызом

Премьер-министр страны Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с праздником Наурыз мейрамы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"Этим светлым праздником весны и благоденствия мы отмечаем начало нового жизненного цикла. Время пробуждения природы как символ возрождения и обновления наполняет нас вдохновением и гармонией. Возрождая древние традиции, в дни праздника казахстанцы проявляют внимание ближним, оказывая заботу и поддержку", — отметил премьер.

Он подчеркнул, что сегодня наша страна находится на новом этапе своего развития.