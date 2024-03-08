Пусть душевное тепло продолжает согревать: премьер-министр поздравил казахстанок

Премьер-министр страны Олжас Бектенов поздравил жительниц Казахстана с Международным женским днём, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"8 марта – это светлый весенний праздник, который дает нам прекрасную возможность в очередной раз отметить силу женского духа, знаний и труда, доброты и красоты, и выразить искреннюю благодарность за ваши терпение, любовь и заботу!Вклад прекрасной половины в развитие нашего общества, последовательное повышение качества жизни, улучшение сфер социального обеспечения и в целом управление государством невозможно переоценить", — отметил Олжас Бектенов.

Премьер подчеркнул, что наши соотечественницы стоят в первых рядах в самых разных сферах деятельности и создают наилучшие возможности для самореализация подрастающего поколения.