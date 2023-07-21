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rosgranstroy.ru Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15
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Фото: rosgranstroy.ru

Пункт пропуска на границе России и Казахстана встаёт на ремонт

В одном из пунктов пропуска на границе России и Казахстана начинается ремонт. В КНБ РК предупредили граждан о возможных последствиях, передаёт BaigeNews.kz.

"C 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" Российской Федерации напротив пункта пропуска "Кайрак" Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работ. В этой связи, возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур", - сказано в сообщении.

В качестве альтернативных вариантов пересечения госграницы через Костанайскую область предлагаются международный пункт пропуска "Акбалшык" авто (РК) – "Воскресенское" авто (РФ) либо двусторонние пункты пропуска:

  • "Убаган" авто (РК) – "Звериноголовское" (РФ);
  • "Желкуар" (РК) – "Мариинский" (РФ);
  • "Аят" (РК) – "Николаевка" (РФ);
  • "Кондыбай" (РК) – "Комсомольский" (РФ).

"С учётом сложившейся ситуации рекомендуем заблаговременно планировать маршруты движения", - обратились к гражданам в пресс-службе КНБ.

 

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Сегодня, 19:15
253
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