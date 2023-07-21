Пункт пропуска на границе России и Казахстана встаёт на ремонт

В одном из пунктов пропуска на границе России и Казахстана начинается ремонт. В КНБ РК предупредили граждан о возможных последствиях, передаёт BaigeNews.kz.

"C 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" Российской Федерации напротив пункта пропуска "Кайрак" Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работ. В этой связи, возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур", - сказано в сообщении.

В качестве альтернативных вариантов пересечения госграницы через Костанайскую область предлагаются международный пункт пропуска "Акбалшык" авто (РК) – "Воскресенское" авто (РФ) либо двусторонние пункты пропуска:

"Убаган" авто (РК) – "Звериноголовское" (РФ);

"Желкуар" (РК) – "Мариинский" (РФ);

"Аят" (РК) – "Николаевка" (РФ);

"Кондыбай" (РК) – "Комсомольский" (РФ).