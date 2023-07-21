- Казахстан хочет принять чемпионат мира по футболу 20:11 127
- Изменения в правила выписывания рецептов внесли в Казахстане 19:53 214
- Верховным судом поставлена точка по вопросу малого Талдыколя 19:17 331
- Пункт пропуска на границе России и Казахстана встаёт на ремонт 19:15 252
- Контролёра колонии наказали за жестокое обращение с осуждённым в Павлодарской области 18:54 320
- Часть районов Алматы осталась без света из-за непогоды 18:31 308
- Стало известно время начала матчей казахстанских клубов во втором раунде еврокубков 18:21 320
- Две тонны прекурсоров и 22 кг “синтетики”: нарколабораторию ликвидировали в Астане 18:06 329
- Деревья упали на автомобили в Алматы из-за сильного ветра 17:40 385
- Операторов проверят после их сообщений о росте тарифов на свои услуги 17:26 333
- Подсменка и старые здания: школы в Павлодаре десятилетиями не видели ремонта 17:25 318
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 17:09 289
- Чиновники оставили без воды жителей Жамбылской области 16:59 349
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 16:47 333
- Узнать за 5 минут: Почему возникает аномальная жара в Казахстане? 16:36 362
- Ремонт к учебному году могут не успеть завершить в 35 школах Казахстана 16:35 273
- Природный пожар в Карагандинской области локализован 16:20 320
- 1,5 млн за бычка: заводчики элитного мясного скота в Казахстане просят помощи 16:05 2568
- В 2023 году в Астане завершат строительство более 30 долгостроев 15:50 342
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 15:38 470
- Tesla отзывает около 16 тысяч электромобилей 14:50 379
- Крупный схрон боеприпасов и оружия обнаружили в Шу 14:35 391
- Фестиваль "Футбол жолы" отправляется в тур по Казахстану 14:09 396
- Скончался легендарный первостроитель канала "Иртыш-Караганда" 14:05 384
- Гражданин Китая закурил на борту самолета 13:45 398
- В Актюбинской области ввели карантин после нападения лисы на ребенка 13:25 385
- Соблюдение недропользователями условий контрактов проверит МИИР РК 13:05 392
- Племянник олигарха Патоха Шадиева приговорен к 1,5 годам лишения свободы 12:50 434
- 50 новых пассажирских вагонов введут в эксплуатацию до конца года 12:35 450
- Реконструкция аэропорта в Урджаре завершена 12:15 390
- В Актобе собаку привязали к дереву и бросили 11:55 462
- Сектор автомобилестроения в Казахстане бьёт рекорды 11:40 503
- 44-летний сельчанин в СКО угрожал спрыгнуть с водонапорной башни 11:20 462
- Депутаты стали больше поднимать острые проблемы: Токаев принял спикера мажилиса 11:00 432
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 10:35 581
- В Алматы разворотные съезды по Аль-Фараби закроют до 22 июля 10:19 473
- Kia Corporation предложат рекомендации по развитию производства запчастей в Казахстане 10:02 467
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 09:45 578
- Stories стали доступны в Telegram 09:30 407
- Центр приема граждан заработал в Астане 09:15 513
- Родившегося с пневмонией младенца спасли неонатологи Алматы 07:54 516
- Артиллеристский снаряд нашли в селе ЗКО 07:20 496
- В Туркестанской области женщины перекрыли дорогу и требовали выдать им убийцу 5-летней девочки 06:37 690
- Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Чехии 05:09 594
- Что известно о матери, повесившейся на глазах у детей в Алматы 04:43 1872
- Власти Павлодара ради экологии планируют отказаться от салютов 03:26 1392
- Новые случаи кори фиксируют у детей в Мангистау 02:12 718
- Непотребства в автобусе: полиция Караганды устанавливает личность извращенца 01:45 870
- Экспертизу по факту гибели рудненских близнецов проводят в России 00:30 830
- В вузах Кыргызстана планируют запустить курс самообороны для девушек 20.07.2023 569
- Расходы на королевскую семью сократили в Великобритании 20.07.2023 795
- Какой будет погода в регионах Казахстана 21 июля 20.07.2023 635
- 45 домов сдадут в Жамбылской области до конца 2023 года 20.07.2023 587
- Изменения в правила прохождения техосмотра внесли в Казахстане 20.07.2023 721
- Более шести килограммов наркотиков изъяли у жителя Кокшетау 20.07.2023 608
- Менее 50% казахстанцев довольны качеством жизни 20.07.2023 610
- Незаконный вывоз нефтепродуктов из Казахстана пресёк КНБ 20.07.2023 917
- Движение на одной из улиц полностью перекроют в Астане 20.07.2023 512
- Елена Рыбакина установила новый рекорд 20.07.2023 723
- Манты с гашишем пытались доставить в СИЗО Астаны 20.07.2023 678
- QazaqGaz готовится к транзиту российского газа в Узбекистан 20.07.2023 569
- Это стоит знать: Как в Казахстане открыть ИП и стать индивидуальным предпринимателем 20.07.2023 748
- Пожар тушат на отвесных скалах в ВКО 20.07.2023 573
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 8390
- Крупная авария на теплосетях в Караганде: фонтан забил из трубы у городской мечети 20.07.2023 662
- 22 школы построят в Алматы в рамках нацпроекта "Комфортная школа" 20.07.2023 609
- 185 тысяч школьников охвачены всеми видами летнего отдыха в Астане 20.07.2023 648
- ЦА стала более привлекательной, и главную скрипку в ней играет Казахстан – политолог 20.07.2023 666
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 606
- Почти 40 процентов засеянных сельхозкультурами площадей в плохом состоянии 20.07.2023 605
- Сборная Казахстана по футболу узнала место в обновлённом рейтинге FIFA 20.07.2023 690
- Школьник разработал виртуальный 3D тур для изучения истории права казахского народа 20.07.2023 765
- Нападение на водителя "скорой" попало на видео в Туркестанской области 20.07.2023 735
- Женщина связала и увела ребёнка в селе в Алматинской области 20.07.2023 779
- Металлургия, технологии и космос: какие перспективы открыл визит президента в Саудовскую Аравию 20.07.2023 715
- Завершается капитальный ремонт путепровода на большой кольцевой дороге в Астане 20.07.2023 560
- Убытки несут хозяйства в Кызылординской области из-за нехватки поливной воды 20.07.2023 2323
- Объем поставок дорожного битума из России в РК увеличен в три раза 20.07.2023 585
- Федерация альпинизма Алматы опровергла информацию о переименовании пика Нурсултан 20.07.2023 634
- Женщина покончила с собой в Алматы на глазах у детей 20.07.2023 2393
- LOADING...
Пункт пропуска на границе России и Казахстана встаёт на ремонт
В одном из пунктов пропуска на границе России и Казахстана начинается ремонт. В КНБ РК предупредили граждан о возможных последствиях, передаёт BaigeNews.kz.
"C 27 июля по 25 августа в автомобильном пункте пропуска "Бугристое" Российской Федерации напротив пункта пропуска "Кайрак" Республики Казахстан планируется проведение ремонтных работ. В этой связи, возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур", - сказано в сообщении.
В качестве альтернативных вариантов пересечения госграницы через Костанайскую область предлагаются международный пункт пропуска "Акбалшык" авто (РК) – "Воскресенское" авто (РФ) либо двусторонние пункты пропуска:
- "Убаган" авто (РК) – "Звериноголовское" (РФ);
- "Желкуар" (РК) – "Мариинский" (РФ);
- "Аят" (РК) – "Николаевка" (РФ);
- "Кондыбай" (РК) – "Комсомольский" (РФ).
"С учётом сложившейся ситуации рекомендуем заблаговременно планировать маршруты движения", - обратились к гражданам в пресс-службе КНБ.
-
Trend news
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 15:38 447
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 10:35 572
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 09:45 576
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 8255
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 604
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 1956
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1092
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1586
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2067
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1716
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 17877
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1573
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1449
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2288
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1518
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6454
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2018
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7414
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1590
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2180
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1853
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1904
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 28920
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4075
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1874
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7205
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3192
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2381
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2742
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3008
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2151
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2277
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3071
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6169
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2539
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2092
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5392
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5130
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3512
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3726
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2356
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4022
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3575
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2561
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2465
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2522
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13986
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3127
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2477
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3474
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4379
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3279
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3625
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3036
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3492
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4066
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3643
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3433
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2937
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3941
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2463
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 5152
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3774
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 181143
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2974
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5726
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 6123
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5771
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4595
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3940
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8685
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3346
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22810
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4378
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17928
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 6478
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 12267
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 4161
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 6254
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 4326
-
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 17:09 278
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 837
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 724
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 808
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1344
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1371
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1392
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1652
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1835
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1625
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1888
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2119
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2154
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2223
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2216
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2291
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2451
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2500
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2092
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2544
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2459
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2136
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2429
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2621
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2412
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2314
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2493
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2142
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2870
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2401
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2471
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3373
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2692
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2505
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2601
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2478
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2378
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2231
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2526
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3029
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2654
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2584
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4685
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2784
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3589
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4439
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3008
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3236
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39826
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2757
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3985
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3303
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3079
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4026
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3469
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3435
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3943
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3982
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4218
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4910
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5858
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4631
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4096
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4108
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3932
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5050
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5965
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5304
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4404
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3840
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4794
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3848
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4179
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4154
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4681
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4775
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4155
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4825
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4943
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6948