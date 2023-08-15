Пункт пропуска "Бахты" на границе с Китаем временно не будет работать

Автомобильный пункт пропуска "Бахты" на границе с Китаем не будет работать с 18 по 20 августа из-за ремонтных работ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет государственных доходов министерства финансов РК.

С начала текущего года в рамках проекта по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска, расположенных на казахстанском участке таможенной границы ЕАЭС проводится реконструкция автомобильного пункта пропуска "Бахты", расположенного на казахстанско-китайской границе.

"По графику производства работ в период с 18 по 20 августа 2023 года запланирована прокладка наружных сетей водоснабжения, проходящих через автомобильную дорогу пункта пропуска. В связи с чем, Комитет уведомляет о закрытии пункта пропуска "Бахты" в период с 18 по 20 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Открытие пункта пропуска "Бахты" планируется с 21 августа 2023 года в штатном режиме.