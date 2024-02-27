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Психотропные вещества пытались незаконно отправить из США в Казахстан

Сегодня, 12:25
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25
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Фото: gov.kz

Департамент АФМ по Алматы расследует факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в АФМ, в зоне таможенного поста "Жетісу" были выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 электронных сигареты с тетрагидроканнабинолом. В ходе следствия специалисты нашли и изъяли еще 103 электронные сигареты и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом.

Отмечается, что эти посылки прибыли в Казахстан через международные почтовые службы из США.

"Постановлением суда в отношении лица, подозреваемого в совершении данного преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в агентстве.

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