Психотропные вещества пытались незаконно отправить из США в Казахстан
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Департамент АФМ по Алматы расследует факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в АФМ, в зоне таможенного поста "Жетісу" были выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 электронных сигареты с тетрагидроканнабинолом. В ходе следствия специалисты нашли и изъяли еще 103 электронные сигареты и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом.
Отмечается, что эти посылки прибыли в Казахстан через международные почтовые службы из США.
"Постановлением суда в отношении лица, подозреваемого в совершении данного преступления, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в агентстве.
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