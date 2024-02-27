Психотропные вещества пытались незаконно отправить из США в Казахстан

Департамент АФМ по Алматы расследует факт незаконного перемещения через госграницу психотропных веществ в крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в АФМ, в зоне таможенного поста "Жетісу" были выявлены почтовые посылки, в которых находились 84 электронных сигареты с тетрагидроканнабинолом. В ходе следствия специалисты нашли и изъяли еще 103 электронные сигареты и 42 клиромайзера с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом.

Отмечается, что эти посылки прибыли в Казахстан через международные почтовые службы из США.