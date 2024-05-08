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Психолог рассказал, каким людям стоит избегать соцсетей

Сегодня, 02:47
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 02:47
Сегодня, 02:47
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Рассматривание фотоотчетов "чужой красивой жизни"  в социальных сетях может двояко влиять на человека, в зависимости от его исходных установок. Такое мнение высказал психолог и писатель Михаил Хорс отметил в интервью Общественной службе новостей, передаёт BaigeNews.kz.

"Часть людей, когда лицезреют успех других людей, заряжаются положительной мотивацией и на этой "волне" сами начинают достигать большего, чем у них есть. Другие, напротив, преисполняются чёрной завистью, фрустрируют, разочаровываются в себе. Так что дело вовсе не в том, какой контент просматривают люди в своих соцсетях, а в том, как они на него реагируют", – отметил психолог.

И посоветовал тем, которые возвращаются из "путешествия" по страничкам знаменитостей и знакомых преисполненными грустных мыслей о своей жизни, делать это как можно реже.

"Правда, куда более эффективной терапией в данном случае будет работа со своими внутренними установками и формирование новых. Например, "если у других получается, то и я могу попробовать", "если у меня сейчас не получается, то необязательно, что никогда не получится" и, на худой конец, "здорово, что хотя бы у него все хорошо". Как раз такие убеждения и формируют положительный эмоциональный отклик на соцсети, и этот отклик снабдит вашу психику необходимыми ресурсами. А негативные эмоции, хочу напомнить, напротив, ресурсы у психики забирают", – сказал Хорс.

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