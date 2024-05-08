Психолог рассказал, каким людям стоит избегать соцсетей

Рассматривание фотоотчетов "чужой красивой жизни" в социальных сетях может двояко влиять на человека, в зависимости от его исходных установок. Такое мнение высказал психолог и писатель Михаил Хорс отметил в интервью Общественной службе новостей, передаёт BaigeNews.kz.

"Часть людей, когда лицезреют успех других людей, заряжаются положительной мотивацией и на этой "волне" сами начинают достигать большего, чем у них есть. Другие, напротив, преисполняются чёрной завистью, фрустрируют, разочаровываются в себе. Так что дело вовсе не в том, какой контент просматривают люди в своих соцсетях, а в том, как они на него реагируют", – отметил психолог.

И посоветовал тем, которые возвращаются из "путешествия" по страничкам знаменитостей и знакомых преисполненными грустных мыслей о своей жизни, делать это как можно реже.