Психически больного мужчину взяли в рабство в Казахстане
Сегодня, 21:35
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Сегодня, 21:35Сегодня, 21:35
122Фото: polisia.kz
50-летний мужчина попал в рабство в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона.
К стражам порядка обратилась женщина по факту безвестного исчезновения брата, страдающего психическими расстройствами.
"Сотрудники УБОП установили и задержали двоих мужчин, которые путём обмана и изъятия телефона вывезли его из Семея в крестьянское хозяйство, находящееся в 200 километрах от города в целях трудовой эксплуатации. Мужчину удерживали в течение трёх недель, принуждая к труду в домашнем хозяйстве", - сообщили в полиции.
Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 128 Уголовного кодекса - "Торговля людьми".
Потерпевшего вернули родственникам.
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