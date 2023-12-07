  • 7 Декабря, 22:31
  • BAIGENEWS

Психически больного мужчину взяли в рабство в Казахстане

Сегодня, 21:35
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:35
Сегодня, 21:35
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Фото: polisia.kz

50-летний мужчина попал в рабство в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона. 

К стражам порядка обратилась женщина по факту безвестного исчезновения брата, страдающего психическими расстройствами.

"Сотрудники УБОП установили и задержали двоих мужчин, которые путём обмана и изъятия телефона вывезли его из Семея в крестьянское хозяйство, находящееся в 200 километрах от города в целях трудовой эксплуатации. Мужчину удерживали в течение трёх недель, принуждая к труду в домашнем хозяйстве", - сообщили в полиции. 

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 128 Уголовного кодекса - "Торговля людьми".

Потерпевшего вернули родственникам.

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