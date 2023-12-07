Психически больного мужчину взяли в рабство в Казахстане

50-летний мужчина попал в рабство в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

К стражам порядка обратилась женщина по факту безвестного исчезновения брата, страдающего психическими расстройствами.

"Сотрудники УБОП установили и задержали двоих мужчин, которые путём обмана и изъятия телефона вывезли его из Семея в крестьянское хозяйство, находящееся в 200 километрах от города в целях трудовой эксплуатации. Мужчину удерживали в течение трёх недель, принуждая к труду в домашнем хозяйстве", - сообщили в полиции.