Прыгнул под колёса: смертельное ДТП попало на видео в Караганде
Вчера, 20:40
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Вчера, 20:40Вчера, 20:40
552Фото: pxhere.com
Камеры видеонаблюдения сняли момент наезда автобуса на пешехода в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
На кадрах отчётливо видно, что мужчина, стоявший на обочине с другими пешеходами, вдруг срывается с места и буквально выпрыгивает под колёса приближающегося автобуса.
В полиции подтвердили, что распространяемая запись - это кадры утреннего происшествия в районе рынка "Шыгыс". Водителю, совершившему наезд, 39 лет. Погибшему - 45.
Видео: https://t.me/patriot_patriot/6975
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