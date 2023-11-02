Прыгнул под колёса: смертельное ДТП попало на видео в Караганде

Камеры видеонаблюдения сняли момент наезда автобуса на пешехода в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах отчётливо видно, что мужчина, стоявший на обочине с другими пешеходами, вдруг срывается с места и буквально выпрыгивает под колёса приближающегося автобуса.

В полиции подтвердили, что распространяемая запись - это кадры утреннего происшествия в районе рынка "Шыгыс". Водителю, совершившему наезд, 39 лет. Погибшему - 45.