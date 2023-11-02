  • 3 Ноября, 05:46
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Прыгнул под колёса: смертельное ДТП попало на видео в Караганде

Вчера, 20:40
АВТОР
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pxhere.com Вчера, 20:40
Вчера, 20:40
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Фото: pxhere.com

Камеры видеонаблюдения сняли момент наезда автобуса на пешехода в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах отчётливо видно, что мужчина, стоявший на обочине с другими пешеходами, вдруг срывается с места и буквально выпрыгивает под колёса приближающегося автобуса.

В полиции подтвердили, что распространяемая запись - это кадры утреннего происшествия в районе рынка "Шыгыс". Водителю, совершившему наезд, 39 лет. Погибшему - 45.

 
Видео: https://t.me/patriot_patriot/6975

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