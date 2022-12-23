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Прямые рейсы запустят из Казахстана в Пакистан Вчера, 15:58
328
Вчера, 15:58
328

Прямые рейсы запустят из Казахстана в Пакистан

Рейсы будет осуществлять авиакомпания SCAT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

"23 декабря текущего года в г. Исламабад (Пакистан) под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК С.М Жумангарина с участием государственных органов и организаций состоялось 11-е заседание по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Пакистаном", - говорится в сообщении.

Отметим, в рамках заседания председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев встретился с генеральным директором Управления гражданской авиации Пакистана господином Хаканом Муртазой. По итогам встречи подписано соглашение между авиационными властями Казахстана и Пакистана.

"На основе достигнутых договоренностей казахстанская авикомпания "SCAT" планирует открыть прямые пассажирские рейсы по маршрутам Алматы – Лахор (2 рейса в неделю) и Алматы – Карачи (2 рейса в неделю) на воздушных судах типа Вoeing 737 начиная с марта 2023 года. Открытие авиасообщения между Казахстаном и Пакистаном позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - резюмировали в КГА.

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#рейсы #самолет #Пакистан
BaigeNews.kz
Вчера, 15:58
328
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