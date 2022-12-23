Прямые рейсы запустят из Казахстана в Пакистан

Рейсы будет осуществлять авиакомпания SCAT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

"23 декабря текущего года в г. Исламабад (Пакистан) под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК С.М Жумангарина с участием государственных органов и организаций состоялось 11-е заседание по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Пакистаном", - говорится в сообщении.

Отметим, в рамках заседания председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев встретился с генеральным директором Управления гражданской авиации Пакистана господином Хаканом Муртазой. По итогам встречи подписано соглашение между авиационными властями Казахстана и Пакистана.