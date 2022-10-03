Прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией возобновят

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В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), казахстанская делегация комитета гражданской авиации провела переговоры с авиационными властями Малайзии, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал комитета гражданской авиации Казахстана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Малайзией.

Перед пандемией Covid 19 Комитетом гражданской авиации проводилась работа по открытию рейсов авиакомпанией "Air Asia" в Казахстан в 2019 году, однако она была приостановлена в связи с карантинными ограничениями.

Казахстанской стороной предложено воспользоваться режимом "открытого неба", внедренного в Казахстане по поручению президента.

По информации руководства крупнейшей низкобюджетной авиакомпании "Air Asia" планируется запуск рейсов в 2023 году в Казахстан из Куала-Лумпура с дальнейшим следованием в третью страну (5-я степень свободы воздуха).

Стороны договорились, что во второй половине октября состоится визит исполнительного директора авиакомпании "Air Asia" г-на Бенджамина Исмаила в Казахстан для проработки технических вопросов запуска прямого рейса.