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Прямое авиасообщение между Казахстаном и Малайзией возобновят
В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), казахстанская делегация комитета гражданской авиации провела переговоры с авиационными властями Малайзии, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал комитета гражданской авиации Казахстана.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Малайзией.
Перед пандемией Covid 19 Комитетом гражданской авиации проводилась работа по открытию рейсов авиакомпанией "Air Asia" в Казахстан в 2019 году, однако она была приостановлена в связи с карантинными ограничениями.
Казахстанской стороной предложено воспользоваться режимом "открытого неба", внедренного в Казахстане по поручению президента.
По информации руководства крупнейшей низкобюджетной авиакомпании "Air Asia" планируется запуск рейсов в 2023 году в Казахстан из Куала-Лумпура с дальнейшим следованием в третью страну (5-я степень свободы воздуха).
Стороны договорились, что во второй половине октября состоится визит исполнительного директора авиакомпании "Air Asia" г-на Бенджамина Исмаила в Казахстан для проработки технических вопросов запуска прямого рейса.
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