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t.me/vechernaya_karaganda Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45
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Фото: t.me/vechernaya_karaganda

Прямо на улицу сливают канализацию жители в микрорайоне Караганды

Жители бывшего элитного микрорайона "Кунгей" в Караганде сливают канализацию прямиком на улицу. Факт экологического нарушения выявили сотрудники департамента экологии области, передаёт BaigeNews.kz.

Вместе с полицейскими и сотрудниками акимата экологи выехали, чтобы проверить жалобы жителей района на сильный запах сточных вод. Как выяснилось, жители нескоторых домов использовали в качестве канализации обычные ливнёвки и канавы.

"Комиссией было проведено обследование территории микрорайона "Кунгей" (улицы Акселеу Сейдимбека, Жусупбека Алтайбаева, Жакана Смакова, Матена Рахимбекова) вдоль ливневой канализации, откуда стекают сточные воды на рельеф местности, где выявлено, что жителями данных улиц незаконно подсоединены трубы хозяйственно-бытовой канализации и сброса без очистки в систему ливневой канализации. Департаментом экологии по Карагандинской области будет направлено письмо в акимат города для принятия соответствующих мер", - говорится в сообщении департамента, опубликованном в Facebook.
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Сегодня, 11:45
220
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