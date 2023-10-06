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Провёз иностранца 150 метров и заставил заплатить: таксиста наказали в Астане

Сегодня, 19:37
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polisia.kz Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37
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Фото: polisia.kz

Таксист перевёз иностранца на 150 метров в Астане и взял с него 500 тенге. Водителя привлекли к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время рейда по вокзалу полицейские установили, что 50-летний житель столицы перевозил с ЖД вокзала двух пассажиров.

"Мужчина, воспользовавшись тем, что один из пассажиров иностранец и не знает город, договорился отвезти его за 500 тенге до автовокзала "Сапаржай", который расположен в 150 метрах от вокзала. Правонарушитель привлечён к ответственности по части 1 статьи 449 КоАП РК - "Приставание в общественных местах" и по части 1 статьи 463 КоАП РК - "Занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации", - сообщили в полиции.

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