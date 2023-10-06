Провёз иностранца 150 метров и заставил заплатить: таксиста наказали в Астане

Таксист перевёз иностранца на 150 метров в Астане и взял с него 500 тенге. Водителя привлекли к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время рейда по вокзалу полицейские установили, что 50-летний житель столицы перевозил с ЖД вокзала двух пассажиров.