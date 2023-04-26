Проверки в сфере автодорог вскрыли массу нарушений - Асылов

Расширенное заседание коллегии, посвящённое результатам проверок в сфере автодорог, состоялось в Генпрокуратуре. Открывая мероприятие глава ведомства Берик Асылов отметил что, несмотря на выделение огромных бюджетных средств, качество трасс вызывает недовольство граждан, передаёт BaigeNews.kz.

В работе коллегии приняли участие первый вице-премьер Роман Скляр, руководители из администрации президента, правительства, центральных, местных и правоохранительных органов.

По поручению президента прокуроры комплексно проверили состояние автодорог, начиная от планирования и до приемки работ, и выявили массу нарушений, в том числе факты оплаты заказчиками невыполненных работ, случаи завышения сметной стоимости, отклонения от проектов, несоблюдение строительных норм.

По материалам проверок возбуждены уголовные дела, виновные привлекаются к уголовной ответственности, принимаются меры по возмещению ущерба.

"Правоохранительными органами расследуются факты невыполнения работ и хищений при возведении автодорог "Калбатау-Майкапшагай" и "Караганда-Балхаш". Эти участки протяжённостью более 800 километров строятся за счёт средств внешних займов консорциумами с иностранным участием, в рамках которых ТОО "СП КазГерСтрой" (аффилировано со структурами Сатыбалды К.) привлекалось в качестве соисполнителя работ. Только по проекту "Калбатау-Майкапшагай" ТОО "СП КазГерСтрой" значительную часть аванса в 21,4 миллиарда тенге потратило на другие, не связанные с дорогой цели, в том числе на погашение кредита. Для этого подрядчик использовал подозрительные схемы вывода капитала", - сообщили в Генпрокуратуре.

Вне уголовного дела по актам прокуроров возвращены государству и предотвращены потери бюджета порядка 35 миллиардов тенге, в дисциплинарном и административном порядке наказано более 600 лиц.

В Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях прокуроры пресекли решение местных властей отремонтировать не нуждающиеся в улучшении участки дорог районного и областного значения, тем самым предупредив необоснованную трату из бюджета около миллиарда тенге.

По выявленным системным нарушениям Генеральной прокуратурой внесено представление в правительство.

О мерах по исправлению ситуации в дорожной сфере на заседании коллегии заслушали министра индустрии и инфраструктурного развития, председателя Комитета автомобильных дорог и руководителя АО "НК "КазАвтоЖол".