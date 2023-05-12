Проверка ещё не начиналась - в аэропорту Астаны отрицают начало расследования АЗРК

В аэропорту Астаны опровергли информацию о начале расследования со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация руководителя департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны Тимура Каленова о расследовании в отношении аэропорта Астаны в части ограничения конкуренции не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что агентством пока лишь направлено письмо о предстоящей проверке.

"С даты получения письма (18.04.2023 года) и по сегодняшний день представителей АЗРК в аэропорту не было. То есть фактически в отношении аэропорта проверка ещё не начиналась. Сам факт проверки не означает, что с нашей стороны имеются какие-либо нарушения. Напомним, что нарушения доказываются, лишь в том случае, когда проверяющий орган вынесет заключение и с данным заключением АО "МАНН" согласится, без дальнейшего обжалования", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Ранее на брифинге в СЦК Каленов заявил, что с начала года в отношении трёх субъектов начаты расследования. Это международный аэропорт Астаны, ТОО "Дьюфри Централ Эйжа" и АО "НК "Қазақстан Темір Жолы".