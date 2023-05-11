В АЗРК сообщили о расследовании в отношении КТЖ

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Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Астане Тимур Каленов сообщил о ведении расследования в отношении АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и двух юридических лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Наша организация осуществляет работу по защите конкуренции и ограничению монополистической деятельности на товарном рынке в пределах своей компетенции. Перед нашим департаментом стоят определённые задачи: повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка, содействие развитию добросовестной конкуренции, предупреждение, выявление и расследование нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции, пресечение и демонополизация субъектов рынка, ограничивающих конкуренцию", - сказал он на брифинге в Службе коммуникаций Астаны.

По словам спикера, в целях недопущения нарушений антимонопольного законодательства выносятся предупреждения, предписания и проводятся расследования.

"С начала года в отношении трёх субъектов начаты расследования: международный аэропорт Астаны, ТОО "Дьюфри Централ Эйжа" и АО "НК "Қазақстан Темір Жолы". В этом году уведомления направили пяти организациям. Кроме того, за первый квартал текущего года трём субъектам по повышению установленных предельных цен на госзакупках вынесено предписание", - добавил Каленов.