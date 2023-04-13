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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 00:20
278
Сегодня, 00:20
278
Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Провайдеров в РК будут наказывать за расхождение заявленной и фактической скорости интернета

В Казахстане введут административную ответственность провайдеров за расхождение заявленных и фактических параметров фиксированного интернета более чем на 20%, передаёт BaigeNews.kz.

Этот вопрос обсуждался на заседании межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности, сообщается на сайте правительства РК. 

"Межведомственная комиссия одобрила результаты анализа регуляторного воздействия в части разработки и введения законодательных изменений, регламентирующих административную ответственность провайдеров за расхождение заявленных и фактических параметров фиксированного интернета более чем на 20%", — указывается в сообщении. 

Отмечается, что в настоящее время операторам связи нужно обеспечить скорость интернета на уровне 70% показателя, обозначенного в тарифном плане. И этот уровень является недостаточным в сравнении со средними показателями развитых стран мира. 

После принятия законодательных поправок операторам нужно будет проводить работы по модернизации своей инфраструктуры для дальнейшего перехода на показатель в 90%.

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Сегодня, 00:20
278
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