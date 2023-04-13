Провайдеров в РК будут наказывать за расхождение заявленной и фактической скорости интернета

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В Казахстане введут административную ответственность провайдеров за расхождение заявленных и фактических параметров фиксированного интернета более чем на 20%, передаёт BaigeNews.kz.

Этот вопрос обсуждался на заседании межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности, сообщается на сайте правительства РК.

"Межведомственная комиссия одобрила результаты анализа регуляторного воздействия в части разработки и введения законодательных изменений, регламентирующих административную ответственность провайдеров за расхождение заявленных и фактических параметров фиксированного интернета более чем на 20%", — указывается в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время операторам связи нужно обеспечить скорость интернета на уровне 70% показателя, обозначенного в тарифном плане. И этот уровень является недостаточным в сравнении со средними показателями развитых стран мира.

После принятия законодательных поправок операторам нужно будет проводить работы по модернизации своей инфраструктуры для дальнейшего перехода на показатель в 90%.