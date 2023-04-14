Просыпается один из самых смертоносных вулканов на Земле

Фото: sgc.gov.co

В течние недели сейсмологи Колумбии зафиксировали 6 000 подземных толчков в день, в связи с этим опасаются, что вулкан Невадо-дель-Руис начнет извергаться в "ближайшие дни", передает BaigeNews.kz со ссылкой на колумбийское издание infobae.com.

Вулкан Невадо-дель-Руис является одним из самых смертоносных — его извержение в 1985 году унесло жизни 25 000 человек.

Геологическая служба Колумбии сообщает, что под угрозой могут оказаться около 57 000 человек, проживающих в опасной зоне, которая затрагивает части шести провинций. Исследователи полагают, что колоссальное количество землетрясений, которые были зарегистрированы на прошлой неделе, являются предвестником извержения вулкана и вызваны движением магмы по системе разломов.

Известно, что Невадо-дель-Руис образовался около 150 000 лет назад и располагается на границе двух колумбийских провинций Толима и Калдас, примерно в 128 километрах от столицы страны, Боготы. Высота вулкана составляет 5 400 метров. По данным исследователей, извержение вулкана в 1985 году стало четвертым по смертоносности за все историю человечества.