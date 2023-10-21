Просто хочу помогать людям - Как одна жительница Астаны решила проблемы целого района

Назым Бурамбекова – простая жительница жилого массива Тельмана в Астане, мама двоих сыновей. Три года назад она начала волонтёрскую деятельность по благоустройству своего района: обращалась в госорганы по решению тех или иных проблем и настойчиво добивалась их решения. За это время благодаря неравнодушной женщине в Тельмана появились детские площадки, отремонтировались дороги, улучшилось качество интернета, стало больше уличного освещения, продвигаются вопросы газификации и проведения канализации. Один человек, который не работает в акимате и не получает зарплату, принёс городу большую пользу. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с активисткой и расспросил подробнее о её деятельности, планах и сложностях, с которыми она сталкивается.

Назым всегда была очень энергичной, не могла сидеть без дела. После нескольких лет работы в банке она занималась бизнесом и ей это очень нравилось. Какое-то время у неё был свой небольшой салон красоты, и после его закрытия в телефоне осталось много контактов соседей по району. Тогда женщине пришло в голову объединить всех в один чат. Следующим шагом, который привёл к её волонтёрской деятельности (хотя она об этом ещё не предполагала) стал прорыв трубы возле её дома. Так она познакомилась с инспектором из акимата, который был закреплён именно за жилым массивом Тельмана.

"Мы, жители, не знали, что за нами оказывается закреплён какой-то инспектор, что можно к нему обращаться. Я спросила у него, к кому можно обратиться по проблемам нашего района, он ответил, что к нему, и сам попросился в наш чат. Я всем всё объяснила, попросила соседей не скидывать объявления, а только писать жалобы. После этого чат начал работать", - вспоминает Назым.

Жители тут же стали поднимать различные вопросы благоустройства Тельмана, наша героиня взялась за координацию этой сложной работы.

"И пошли-поехали жалобы: где что не так стоит, что упало, что не работает. И я сама не заметила, как втянулась в свою волонтёрскую работу. Я всё делала абсолютно бесплатно. Я начала ходить по Тельмана, ездить. Постоянно какие-то места мне показывали. Столько открытых люков у нас было оказывается. Дороги все были разбитые. Честно говоря, я дальше своего дома и не ходила раньше. Я всегда за рулём, выезжала на свою дорогу, и ехала в город", - рассказала она.

Активистка добилась ремонта главной улицы Тельмана Мугалжар, которая много лет была в плачевном состоянии.

"Мы как будто какой-то квест проходили, когда лавировали среди этих огромных ям, которые сто лет не ремонтировались. И я попросила инспектора сделать дорогу на нашей главной улице Мугалжар. Жители попросили тротуары. Инспектор на всё это отреагировал. В итоге в прошлом году отремонтировалась главная дорога и тротуар", - с гордостью сообщила женщина.

Фото Назым Бурамбековой.

Позже Назым добавила в свой чат все городские службы, которые работают с жилым массивом - подрядные организации по очистке снега, уборке и вывозу мусора, включила представителей Астана РЭК по Есильскому району, горводоканала, службу по травле комаров, ветотлов.

"Я обращалась к их руководству, объясняла ситуацию, что этот чат не будет перегружен, не будет спама, только жалобы, и я буду следить за тем, чтобы они отрабатывались. На что все руководители согласились, большое им спасибо за это. И я стала координировать чат, чтобы все жалобы отрабатывались. И по сей день я за этим слежу", - поделилась она.

Также волонтёр создала отдельный чат инициативной группы, где жители между собой обсуждают проблемы жилого массива и пути их решения. Назым сначала сама анализирует ситуацию, советуется с соседями и только потом подключает госорганы.

"Я познакомилась с Есенбаевым Асылбеком Есимхановичем - акимом Есильского района, часто к нему обращалась по проблемам нашего жилого массива. Он очень отзывчивый человек, всегда во всём мне помогал. Мы как жители Тельмана очень довольны его работой. Я ни раз получала грамоты от акимата за свою деятельность. Я лично знакома с руководителями всех управлений города, постоянно нахожусь с ними на связи в мессенджерах. Мы стараемся вместе решать все проблемы", - отметила она.

Самые главные две проблемы, которые остро стояли в Тельмана - это газификация и проведение канализации.

"Я обратилась к нашим властям, чтобы их решить. Чтобы люди не топили печи углём, не носили эти тяжёлые вёдра и не загрязняли воздух. Упор был на эти два вопроса. По газификации в этом году я добилась того, чтобы по просьбам жителей у нас был подземный газопровод, а не надземный, как планировало делать управление топливно-энергетического комплекса. Это бы изуродовало наши улицы: трубы со временем начали бы выцветать на солнце, их приходилось бы красить. Да и небезопасно – у нас здесь часто ездит техника. Это был очень сложный процесс. Что только я не выслушала, к кому только не обращалась. На это ушло очень много времени и нервов. И наконец меня вызывает в министерство энергетики руководитель отдела газификации, и мы подписываем протокол собрания между УТЭК, мной и подрядчиком, который разрабатывает проект, о подземном газопроводе. После этого я вышла из министерства, села в машину и минут 20 плакала. Этот груз упал с моих плеч", - рассказала женщина.

Сейчас, по словам активистки, проект по подземному газопроводу ушёл на экспертизу, в декабре он выйдет и будет разыгрываться тендер на подрядную организацию, которая будет его проводить.

"По канализации. Я обратилась в управление транспорта, и они подняли проект, который в 2013-2014 годах ещё был разработан по нашим улицам и ещё тогда должен был реализоваться. Я не знаю, что этому помешало, всё это забросилось. В конце 2021 года с управлением транспорта я начинаю поднимать эти бумаги. Тогда я познакомилась с его руководителем Жансултаном Сапарбаевым. Хочу отметить его работу, он нам очень помог. Мы с ним и его командой долго работали над этим вопросом, он всегда был на связи. В 2022 году началась корректировка цен, потому что они все устарели. И в 2023 году началась реализация. Зашло управление транспорта со своим подрядчиком и начали делать четыре улицы", - сообщила она.

Так, благодаря Назым многолетний вопрос проведения канализации в Тельмана наконец сдвинулся с мёртвой точки.

"На следующий год должны провести газ и до конца года подключить. Также в 2024 году к нам заходит УТЭК с тем, чтобы начать работу по проведению нам канализации, которой у нас никогда не было", - добавила астанчанка.

Это два самых больших проблемных вопроса, которые удалось решить Назым. Помимо этого, она очень многого добилась в благоустройстве своего района. Женщина сама нашла детские площадки, взяв разрешение у акимата попасть на склад старых игровых комплексов. Вместе с другими жителями Тельмана они выбрали из них целые и перевезли в свой район. Теперь своими силами будут их устанавливать. Благодаря её активной работе в жилом массиве стало больше уличного освещения. Это кажется даже нереальным, но Назым удалось договориться с директором одного из городских кинотеатров о том, чтобы жители Тельмана из социально-уязвимых слоёв каждый понедельник могли бесплатно смотреть там фильмы. Список добрых дел нашей героини можно продолжать долго.

Сейчас к Назым обращаются уже жители других районов столицы и даже пригородных посёлков. Волонтёр по мере возможностей старается помогать всем. Например, недавно женщина посодействовала в проведении качественного интернета в посёлок Кызылсуат Акмолинской области, так как этот же вопрос она уже решала в Тельмана. Теперь Назым планирует помочь им также в установлении детских площадок.

Однако всегда найдутся люди, недовольные чем-то.

"Часто предъявляют претензии в том, что я что-то не отработала, лучше бы занималась чем-то другим. Иногда я не выдерживаю такой нагрузки, критики. Где-то нужно быть жестче, сказать нет. Люди разные, у всех свое мнение. Например, был такой случай. Я добилась, чтобы в Тельмана появилась тёплая остановка. Хозяин дома, возле которого устанавливали остановку, был против. И он в 6 утра начал мне звонить, кричать, нецензурно выражаться, угрожать. Такие моменты бывают. Из-за этого пару раз я выходила из своих чатов. Но люди начинали писать мне в личку, звонить и просили вернуться, даже собирались прийти ко мне домой. И я возвращалась, продолжала свою работу", - поделилась женщина.

Активистка отметила, что несмотря на это, ей нравится помогать людям, заниматься общественной работой. Конечно, для этого ей приходится жертвовать своим личным временем, которое она могла бы уделить семье, поэтому она просит жителей не беспокоить её после 18 часов вечера. Деятельность по благоустройству города стала уже её работой, только она не оплачивается. Жители Тельмана по своей инициативе скидываются Назым на бензин и оплату мобильной связи.

На вопрос о том, зачем она это делает, наша собеседница ответила просто: "Хочу помогать людям".

"Я живу, взрослею, и мне не хочется прожить эту жизнь просто так. Хочется сделать что-то важное, чтобы потом кто-то вспомнил меня добрым словом. Я хочу приносить пользу людям, обществу, и, в частности, жителям своего жилого массива, чтобы их жизнь стала комфортнее. О нас забыли, забросили в долгий ящик. И мы долгое время жили без бытовой канализации, газа. Я хочу, чтобы наш район оставался таким же уютным, маленьким, не превращался в город, но был комфортным", - сказала она.

Назым отметила, что вообще-то предупредила жителей, что после того, как в Тельмана проведут газ, она перестанет работать.

"Поэтому пока держусь. Но дальше у меня есть ещё планы. Я состою в региональном совете партии "Аманат" и хотела бы открыть здесь их общественную приёмную. Если у меня получится эта задумка. Чтобы жители могли приходить туда и консультироваться с депутатами маслихата и парламента. Сейчас я ищу помещение для этих целей", - добавила активистка.

Кстати, о партии жители просили выдвинуть Назым кандидатом в депутаты маслихата, но почему-то её не смогли включить в список. Ей предложили баллотироваться самовыдвиженцем, но она отказалась.