Проститутки работали в одном из элитных ЖК Астаны
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В Астане суд вынес приговор организаторам притона для занятия проституцией, который больше года работал в одном из элитных жилых комплексов столицы, передаёт BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы департамента полиции Астаны, доход заведения за все время составил свыше 500 миллионов тенге.
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"Притон организовала женщина совместно со своим гражданским супругом. Они посуточно арендовали несколько квартир в одном из элитных ЖК. Девушек, оказывающих интимные услуги, она находила через сайт OLX, где размещала объявления о трудоустройстве в качестве массажисток с высокой оплатой. Также занималась раскруткой анкет на сайте Kizdar.net и анкеты девушек находились в ТОПе этого сайта. Действуя в группе лиц по предварительному сговору со своим сожителем, они получали незаконный доход за организацию и содержание притонов от 800 тысяч тенге до 2,5 миллиона тенге за сутки", — рассказали в департаменте.
Отмечается, что суд приговорил главного организатора притона к четырём годам ограничения свободы. Её сожитель получил четыре года лишения свободы.
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