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Просроченные медикаменты и педагога без диплома обнаружили прокуроры в детских спецучреждениях в Жетысу

Сегодня, 13:10
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baigenews.kz Сегодня, 13:10
Сегодня, 13:10
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Фото: baigenews.kz

Прокуроры области Жетысу обнаружили нарушения в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции.

Сообщается, что  летний лагерь "Жансая" в Алакольском районе работал без проведения санитарно-эпидемиологического контроля. В учреждении "Сенім"  в Сарканском районе, предоставляющем социальные услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья, обнаружили, что у преподавателя  был фальшивый диплом об образовании.

На основе материалов прокуратуры, полиция начала досудебное расследование по статье 385 части 3 Уголовного кодекса (использование поддельных документов).

Кроме того, выявлены и другие нарушения. В некоторых детских учреждениях хранились просроченные медикаменты и отсутствали  блюда из свежих овощей в меню. Практически во всех учреждениях выявлены нарушения в области технической и пожарной безопасности. По всем обнаруженным нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора.

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