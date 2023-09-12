Просроченные медикаменты и педагога без диплома обнаружили прокуроры в детских спецучреждениях в Жетысу

Прокуроры области Жетысу обнаружили нарушения в учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции.

Сообщается, что летний лагерь "Жансая" в Алакольском районе работал без проведения санитарно-эпидемиологического контроля. В учреждении "Сенім" в Сарканском районе, предоставляющем социальные услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья, обнаружили, что у преподавателя был фальшивый диплом об образовании.

На основе материалов прокуратуры, полиция начала досудебное расследование по статье 385 части 3 Уголовного кодекса (использование поддельных документов).

Кроме того, выявлены и другие нарушения. В некоторых детских учреждениях хранились просроченные медикаменты и отсутствали блюда из свежих овощей в меню. Практически во всех учреждениях выявлены нарушения в области технической и пожарной безопасности. По всем обнаруженным нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора.