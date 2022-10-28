Прославленный скрипач Кулибаев о своих учителях, казахстанской музыке и коллегах по цеху

Фото: театром «Астана Опера»

Обладатель премии “Washington Award”, лауреат конкурса Генрика Венявского в Познани и Джордже Энеску в Бухаресте, профессор Высшей школы музыки Катарина Гурска в Мадриде, казахстанский скрипач Ержан Кулибаев живёт в Испании, но не забывает родную страну, периодически приезжая с концертами. С 2020 года он также является художественным руководителем Almaty Symphony Orchestra – музыкального коллектива, который является визитной карточкой южной столицы Казахстана.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с музыкантом нового поколения Казахстана о казахстанской скрипичной школе и пропаганде отечественного искусства внутри страны и за рубежом.

- Мы все пережили пандемию коронавируса. Как вы думаете, какое влияние вынужденная длительная изоляция оказала на музыкантов?

- Сложно сказать. Ощущение такое, что принципиально ничего не изменилось. С другой стороны, длительная изоляция помогла перезагрузить восприятие человеком своей жизни. Мы научились радоваться и относиться с благодарностью к простым вещам, например, насладиться чашечкой кофе, сидя в кафе без маски. Возможность же сходить на концерт, как оказалось, является настоящей роскошью. Наша публика понимает, как прекрасна жизнь без локдаунов и стремится наверстать упущенное.

- Как вы относитесь к музыкальному юмору, например такому, который в своих выступлениях использует дуэт Igudesman & Joo?

- Я очень хорошо отношусь к юмористическим шоу. Мне нравится хорошее чувство юмора и хорошие шутки. Музыкальный юмор является отдельным жанром, можно сказать отдельной профессией с богатой историей.

- В своей педагогической деятельности применяете ли советы и методики Нины Михайловны Патрушевой?

- В своей педагогической деятельности я использую опыт всех своих педагогов, не только Патрушевой, но и Захара Брона, Александра Ревича, Юрия Волгина, Пьера Амояль. Секрет успеха учеников Нины Михайловны, думаю, в том, что она умела сделать занятия на скрипке интересными для детей, она тонко чувствовала, в какой момент нужна критика, когда нужно поощрить ученика. Она, конечно, была педагогом с большой буквы, отдавала всю свою душу и знания на уроках, потому что любила обучать игре на скрипке, относилась к своим ученикам как к собственным детям. Большой успех достигали те ученики, которые в ответ занимались с усердием, были трудолюбивыми. Вот эта обоюдная работа и внимательность на уроках и приводили к большим результатам.

Уроки легендарного педагога Захара Брона – это отдельная история. Честно говоря, его первый урок со мной в сентябре 2004 года в Мадриде разделил мою скрипичную карьеру на две части. Это было очень продуктивное занятие, повернувшее мое скрипичное мышление на 180 градусов.

Свой вклад в мою профессиональную подготовку внесли, помимо основных педагогов по скрипке, преподаватели по камерной музыке, чей опыт я тоже использую в своей педагогической практике. Использую я и знания, полученные мной в многочисленных мастер-классах.

- Сейчас вы живете и работаете в Испании. Удается продвигать казахскую музыку сейчас за рубежом, среди своих учеников? Может быть, даете им обработки произведений казахстанских композиторов?

- Совсем недавно я исполнил скрипичный концерт молодого казахстанского композитора, выпускницы Санкт-Петербуржской консерватории Шырын Базаркуловой, опубликованный отрывок этой музыки в соцсетях вызвал большой интерес среди иностранцев. Я считаю это своим вкладом в продвижение казахской музыки.

- Пытались и пытаются ли поступить к вам в класс в Высшей Школы Музыки Катарина Гурска в Мадриде казахстанские скрипачи?

- Если смотреть по потенциалу, то многим молодым казахстанским скрипачам вполне по силам поступить в эту школу. Но вся проблема в том, что обучение в этой школе стоит больших денег и не все могут себе это позволить. Да, есть возможность обучаться бесплатно по стипендии, которая присуждается в результате отборочных прослушиваний. И здесь возникает замкнутый круг. Получение стипендии на конкурсной основе требует высокого уровня исполнения, а высокий уровень исполнения достигается путём работы с педагогами высокой квалификации. Работа с педагогами высокой квалификации, в свою очередь, стоит больших денег и не все могут себе это позволить.

- Как в принципе вы оцениваете потенциал молодых казахстанских скрипачей?

- При работе с педагогами высокой квалификации, потенциал молодых казахстанских скрипачей ничем не ограничен.

- Как случилась история с Алматинским симфоническим оркестром? Когда вас пригласили возглавить его, вы что-нибудь знали об этом музыкальном коллективе?

- Когда мне предложили работать с оркестром, я был наслышан о коллективе и с радостью принял приглашение. Для первого совместного проекта я предложил концерт "Времена года" с музыкой А. Вивальди и А. Пьяццоллы. С тех пор мы исполнили эту программу с большим успехом в Алматы, Астане и Дубае. Этим летом мы вновь, при полном аншлаге, представили эту программу во Дворце Республики в зале которого было 2567 человек.

- Заявлено, что в ноябрьском концерте Almaty Symphony Orchestra в честь его 10-летия прозвучат некоторые обработки произведений, которые вы сделали сами. Как вы думаете, каким опытом должен обладать исполнитель, чтобы делать обработки и переложения произведений?

- Необходимо обладать, прежде всего, большим исполнительским опытом. Как и в любом виде деятельности, здесь потребуется весь профессиональный опыт и знания, плюс новые сопутствующие знания и навыки, которыми приходится овладевать в процессе работы. Для реализации недавних обработок, мне пришлось научиться или, по крайней мере, попытаться научиться играть на некоторых ударных инструментах, например, маракас, бонгос, гуиро, кабаса.