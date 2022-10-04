Просим оказать военную помощь - в ОДКБ отреагировали на документ, распространяемый в соцсетях

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Страны-участницы ОДКБ призывают оказать военную помощь России. Документ такого содержания распространяют в Сети. Информацию прокомментировали в пресс-службе Организации договора о коллективной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В Казнете разлетелся документ, якобы составленный заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

В тексте говорится, что в соответствии со статьей 8 Устава ОДКБ страны-участницы должны помочь войскам РФ на Донбассе. Информацию опровергли в пресс-службе ОДКБ.

"Секретариат ОДКБ не получал от российской стороны никаких обращений, связанных с принятием в состав Российской Федерации новых субъектов. Все циркулирующие в медийной среде сообщения на эту тему являются вымышленными и не соответствуют действительности", — заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

Ранее тот же "документ" распространялся в Кыргызстане. Посольство России в КР сообщило, что это фейк и призвало не поддаваться на провокации.