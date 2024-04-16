Прошу понять меня как мать – Альмира Нурлыбекова выступила на суде над сыном

На судебном заседании рассматривается вопрос приобщения к делу заключений эксперта Тлемисова, о котором ходатайствует сторона защиты Бишимбаева. Однако против этого выступают стороны гособвинения и потерпевшего. В ходе обсуждений слово попросила мама подсудимого Альмира Нурлыбекова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я вот сейчас слушаю. Я, конечно, не юрист. Может быть, я не так выражаюсь. Я считаю, что здесь, если вы не примите вот эти наши заключения, то, я считаю, что права моего сына конституционные, то, что он должен защищаться и предоставлять свои доводы для своей защиты, они будут ущемлены. Поэтому прошу вас, суд, прошу вас, прокуроры, присяжные, потерпевшая сторона, понять меня, как мать, я вот это от всего сердца говорю", - сказала мама Куандыка Бишимбаева.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).