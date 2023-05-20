Прощай турист: почему гостиничный бизнес Казахстана против туристического налога

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Туристическую сферу Усть-Каменогорска ждут серьезные изменения. Накануне начала турсезона депутаты городского маслихата утвердили пятипроцентный туристический сбор для всех иностранцев, останавливающихся в гостиницах областного центра Восточного Казахстана. Вслед за этим определения ставки сбора ждут и от районов, где и находятся основные места отдыха. Как нововведение отразится на содержимом кошелька гостей, а главное – в целом на состоянии туристической сферы региона? Ответы на эти и другие вопросы искал собственный корреспондент BaigeNews.kz.

Официальная точка зрения

В отделе физической культуры, спорта и туризма города Усть-Каменогорска напомнили, что правило по уплате турвзноса для размещения иностранцев было введено постановлением Правительства. Его утвердили еще в позапрошлом году, в прошлом, 2022 году была нулевая процентная ставка. В этом – все изменилось.

"С 2023 года туристический сбор составит 5 процентов от стоимости пребывания. Все средства, которые внесут иностранные гости Усть-Каменогорска, пойдут в бюджет города на развитие туристической инфраструктуры. Мы посчитали в среднем: если номер будет стоить 12 тысяч тенге, то с каждого интуриста сбор составит 600 тенге в сутки, - рассказал заведующий сектором туризма отдела физической культуры, спорта и туризма Усть-Каменогорска Биржан Нурсоветов.

По его словам, введение туристического сбора – мера не только необходимая, но и своевременная. Якобы просто стало много туристов в городе, а впереди летний сезон, когда многие россияне едут отдыхать на Бухтарминское водохранилище, Рахмановские ключи и другие интересные и привлекательные для туристов места Восточного Казахстана. Многие из них будут останавливаться именно в гостиницах Усть-Каменогорска.

"Большим наплывом туристов обосновано и то, что туристический сбор максимальный – 5 процентов. Кстати, данные статистики говорят о ежегодном росте туристов в городе. Например, третий квартал. В 2022 году Усть-Каменогорск посетило 14 690 нерезидентов. За третий квартал 2021 года – 10,5 тысяч, а за аналогичный период 2020 года всего 2 343 человека. Рост количества туристов – очевиден", - говорит Нуржан Нурсоветов.

Он подчеркнул, что новшество коснется только гостиниц, а вот съемные квартиры, хостелы и гостевые дома не будут облагаться туристическим налогом. Не будет распространяться турсбор и на тех иностранцев, которые будут гостить у родственников и друзей.

Действовать нововведение начало с 14 мая.

Барьеры, а не развитие

Абсолютно в штыки восприняли новшество представители гостиничного бизнеса. По их мнению, нововведение станет не просто барьером в развитии туристической сферы, но и погубит то, что удалось сделать за последние годы. Солидарен с ними и председатель туристической ассоциации ВКО Аскар Уразбаев.

"Потенциал нашего региона огромен и еще не раскрыт полностью. Надо этим пользоваться и привлекать как раз иностранных туристов, у нас же – напротив, усложняют им отдых. В идеале должно быть наоборот, ведь все понимают, что именно иностранные туристы более выгодны. Они приезжают с валютой, тратят ее здесь. Это намного выгоднее для страны, чем деньги своих же граждан. Поэтому надо создавать условия для того, чтобы иностранцы хотели к нам ехать", - уверен Аксар Уразбаев.

И огромной помощью в этом со стороны государство стало введение безвизового режима для граждан Китая. Как ни крути, а главные надежды туристическая сфера возлагает именно на китайцев и россиян, которые с удовольствием посещают регион.

"Тем менее логичным видится второй шаг со стороны государства – введение туристического сбора для них же. По сути, сейчас всем просто ударили по рукам. И нам, представителям туристического бизнеса, и нашим потенциальным иностранным гостям, которым просто ужесточили условия пребывания в Казахстане", - недоумевает Аскар Уразбаев.

В подтверждение своих слов предприниматель приводит данные: в третьем квартале прошлого года в ВКО было обслужено около 260 тысяч туристов, количество въездных гостей области составило чуть более 12,5 тысяч человек, все остальные – наши граждане. Вместе с тем, напомним, потенциал региона, огромен. По количеству койкомест уже сегодня область может одномоментно принять около 2,5 миллиона человек.

"По сути, потенциал туристического Восточного Казахстана реализован на какие-то 13,5 процента", - отмечает Аскар Уразбаев.

Бизнесмен подсчитал: если среднестатистическая семья состоит из двух взрослых и двух детей, а платить придется за каждого человека вне зависимости от возраста, то стоимость номера с учетом нововведений возрастает сразу на 20 процентов.

С предпринимателями, представляющими гостиничный бизнес, тоже не все просто. Когда чиновники заверяют в том, что на них это никак не скажется, потому что взнос взимается не с них, то, мягко говоря, лукавят. Хотя бы потому, что пресловутые 5 процентов с каждого постояльца будут проходить именно через них. Они будут собирать этот взнос.

"Мы столкнулись еще с одной проблемой – не знаем, как проводить этот взнос. Бухгалтеры ломают голову над тем, как правильно отражать бухгалтерский и налоговый учет. Ведь, это не наши деньги, это не наш доход. Мы эти деньги взяли просто "подержать", а туристы просят чек об оплате. А если неправильно оплатил, то у нас заблокируют счета. А теперь посчитаем, допустим, номер стоит 10 тысяч тенге в сутки, иностранный турист через нас оплачивает туристический сбор 500 тенге. Так вот из-за этих 500 тенге у меня могут заблокировать счет? И встанет вся работа? Оно стоит того? Мне кажется, нет. Вы не поверите, но в этом году мы всех иностранных туристов старались отправить к нашим конкурентам, чтобы избавить себя от этих проблем", - говорит вопросом Аскар Уразбаев.

И результат не заставил себя ждать. По данным предпринимателя, если в прошлом году количество нерезидентов, остановившихся у него в небольшой гостинице, переваливало за 80, то в этом году их всего 4.

Как у других?

Надо отметить, что туристический или курортный сбор – понятие не новое. В развитых в плане туризма странах это вещь привычная, более того – необходимая. Цель его – восстанавливать и развивать курорты, посещаемые туристами места. Например, Прага принимает огромное количество туристов, а это не только восхищенные возгласы и селфи на фоне достопримечательностей, это, например, еще и мусор, который остается после туристов. Так, вот, чтобы снизить нагрузку на местный муниципалитет, определенная часть сбора идет на уборку улиц. Также деньги могут быть направлены на ремонт дорог, строительство привлекательных для туристов парков развлечений, кафе и так далее.

Туристический сбор – нормальная практика для стран с большим потоком туристов. Опять же, во многих странах, в отличие от Казахстана, сумма сбора фиксированная, что тоже немаловажно.

"В нашем случае почему это может не сработать? Потому что мало иностранных туристов, сумма сбора будет меняться, к тому же она не будет столь значимой, чтобы можно было сразу все изменить в лучшую сторону. Мы посчитали, что район Алтай, где находятся привлекательное для туристов место – Бухтарминское водохранилище, соберет около двух миллионов. Что можно сделать на эти деньги? Лавочки купить? Урны установить? Какое развитие? Усть-Каменогорск, кстати, может собрать около 56 миллионов тенге. Реконструкцию парка на эти деньги не сделаешь. Их хватит только на какой-нибудь вольер для зверька в зоопарке", - говорит Аскар Уразбаев.

По словам предпринимателя, сначала надо было создать все условия для того, чтобы увеличить поток иностранных туристов, а потом вводить сбор.

"В течение последних двух лет мы выступали категорически против введения сейчас и в таком виде туристического сбора, но правительство нас категорически не слышало. Во все инстанции стучались, пытались донести, что этот сбор будет убивать туризм. Все тщетно", - говорит Уразбаев.

Действительно, все казахстанское туристическое сообщество выступало против введения в этом году туристического сбора, предлагали отложить на год, а за это время отработать четкий механизм уплаты взноса. В одном из интервью управляющий директор департамента туризма НПП "Атамекен" Дамиля Кунанова говорила, что предприниматели не против данной практики, но выступают "за" его детальную разработку, чтобы на практике не сталкиваться с непреодолимыми барьерами. Логично, что поспешность введения сбора только навредит, как привлекательности страны для туристов, так и турбизнесу отдельно взятого предпринимателя.

По словам предпринимателей туристической сферы, есть только дин выход в этой ситуации – ждать, когда в результате всех нововведений снизится и так невысокий поток иностранных туристов. Возможно, тогда получится привлечь внимание и к налогу, и к его неэффективности.